2025普發一萬ATM領錢囉！財政部普發一萬11月17日（周一）凌晨0時起開放ATM領現，擔心登記入帳失敗、希望現金入手的民眾可以準備出發了，到指定ATM機台操作就能領取1萬元現金，即使跨行也免收手續費。《NOWNEWS今日新聞》整理普發一萬ATM如何操作、領取時間、加碼優惠比較、一鍵查詢ATM據點，提供重點給讀者一文快速看懂。
🟡普發一萬ATM領取時間
普發一萬ATM領現時間是11月17日凌晨0時起，領取截止日是115年4月30日。符合領取資格的民眾，攜帶任一金融機構（含郵局）的提款卡，到指定ATM操作就能領取現金1萬元，全台超過8成的ATM都能領，且跨行免收手續費，可找離自己最近的ATM操作即可。
ATM領現限本人領取，只有未滿13歲的小孩可由父母／監護人其中1人用ATM代領（持居留證者不適用），不能幫自己的爸媽或其他親友代領。
❗代領注意：
◾未滿 7 歲（107/11/6以後出生）：用父母／監護人的提款卡代領。
◾7 歲至未滿13歲（ 101/11/6 至107/11/5 出生）：用父母 / 監護人的提款卡代領，或小孩用本人提款卡領。
◾13歲以上（101/11/5前出生）：小孩本人用自己提款卡領。
🟡普發一萬ATM如何操作、怎麼領、帶什麼
◾本人領：本人任1張提款卡＋身分證號／居留證號＋健保卡號
◾未滿13歲代領：父母／監護人任1張提款卡＋大人身分證號＋小孩健保卡號
❗「普發一萬ATM領現」 4 步驟：
1、插入提款卡，選擇「全民＋1 政府相挺」
2、輸入提款卡密碼
3、輸入資料
4、交易成功，領現1萬元
如果ATM顯示暫停服務或沒有吐鈔，可立即撥打ATM旁的客服電話聯繫該金融機構人員，或洽該行 24 小時服務專線協助處理。
🟡ATM領現機台在哪？一鍵找最近、免手續費
全台16 家指定金融機構（含郵局）貼有「普發現金識別貼紙」的ATM機台都能領普發一萬，且跨行提領不需要手續費，包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、國華世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦、郵局。
📌LINE一鍵找指定ATM領現金，點此看全台最近位置（手機電腦都可開啟）
🟡普發一萬ATM加碼優惠比較：7-11、全家、家樂福
📍7-11「ATM領現」每周不同優惠：咖啡泡麵買2送2
7-11自11月17日至12月14日期間，全台超過7200家7-11門市內的中國信託ATM可領取，每周推出不同小白單優惠。到門市內ATM提款可領優惠券：
◾11月17日至11月23日：大杯精品美式、大杯精品拿鐵、可口可樂纖維+600ml、盛香珍Mini蘇打、農心辛拉麵買2送2；好來全亮白清新薄荷牙膏、我的健康日記夜食酵素2入買1送1。
◾11月24日至11月30日：咖啡珍珠歐蕾、原味本舖無糖麥茶600ml、奧利奧捲心酥、SHEBA鮮饌包鮪魚買2送2；自白肌水感玻尿酸防曬凝露、我的健康日記蜂王膠原飲買1送1。
◾12月1日至12月7日：特選拿鐵、特選美式、多喝水礦物強氣泡水、農心辛拉麵香辣雞肉、偉嘉妙鮮包買2送2；自白肌美白熊果素激光潔顏乳買1送1。
◾12月8日至12月14日：香鑽水果茶、UNI原味氣泡水、雪碧無糖600ml、双響泡鹽味豚骨湯麵、韓國熊津紅蔘飲買2送2；偉嘉乾糧化毛專用配方買1送1。
📍全家ATM領現優惠：抹茶拿鐵買1送1、霜淇淋買2送1
全家便利商店ATM領錢加碼優惠，11月17日至12月31日到全台全家門市使用台新、國泰世華、玉山ATM，完成普發一萬現金領取，可獲得以下商品優惠券（小白單）：大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵同品項買2送2、厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、霜淇淋不限口味買2送1、大杯單品咖啡買1送1。
另有bb.q專屬優惠，單筆消費滿399元加1元多得可樂或地瓜薯條、購買奶香卡滋半雞送煉乳哆波吉。優惠券使用期限至2026年1月7日，持券享擇一商品優惠1組，限實體門市結帳，每次結帳限用1張。
📍家樂福「ATM領現」送衛生紙折價券
11月17日至12月31日期間，到家樂福分店內玉山ATM領普發1萬現金，加送家樂福抽取式衛生紙24入折價券，限量1萬5000組。
資料來源：財政部「全民+1 政府相挺」普發現金
