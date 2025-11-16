日前鳳凰颱風侵襲台灣，當時出現不少停班停課祭品文，而「烤雞特攻隊」高屏嘉義店吳老闆發文「9縣市11月12日沒放假」就請吃免費100隻烤雞。最終台南、台東兩地沒有放假，老闆也加碼到200隻免費烤雞，昨（15）日在南投市率先發放，沒想到當天第一名5點就來排隊，現場還爆發衝突，也讓老闆私訊被灌爆，無奈發文吐露心聲！
老闆免費送200隻烤雞！祭品文兌現仍爆爭議
「烤雞特攻隊」高屏嘉義店今（16）日稍早發文表示：「昨天南投發100隻烤雞活動，超多超多人私訊來罵說為什麼說好是以現場排隊為主，結果去到現場號碼牌都發完了？說話不算話、沒誠意要發烤雞就不要發、不公平、我要退追你」。
對此，老闆則出面還原，當天發放免費100隻烤雞的情況，「我是到了十點，看人數已超過200人了，用號碼牌算出人數，提早告知後面的人已超過人數了，才不用白等」，且就算拿到號碼牌「也是要在現場排隊」，等到12:00才有發烤雞，只要中途離開就取消資格了，這樣才能「避免中途被插隊」。
沒想到用心良苦的作法，卻被領不到號碼牌的民眾灌爆私訊指教，也讓老闆無奈表示：「排的是參與活動的樂趣不是烤雞 ，請不要糾結號碼牌，主要就是已超過一百人，為了讓後面來的人不用浪費時間白等，想插隊的人很多，一早就有因插隊吵架的事發生，有在現場的人就知道了」，更透露第一位支持者早上五點就來排了。
貼文曝光後，也讓大批網友留言打氣「如果讓大家繼續排隊，等時間再發號碼牌，是不是又會罵怎麼不早講人數滿了」、「我們也是早上9點多過去就看現場人數超過100人！老闆提早發號碼牌至少可以讓人知道已經超過了！不想讓我們曬太陽等了！後來選擇自己買一隻雞回家跟媽媽一起吃飯，也很開心」、「越愛佔便宜，佔不到便宜就會發怒」、「不要小看人性，這世上什麼人都有」。
還有100隻免費烤雞！發放地點、時間一次看
雖然「烤雞特攻隊」高屏嘉義店昨（15）日在南投發放100隻免費烤雞發生了許多不開心的事件，但老闆後續仍將在11月22日於台東市發放剩下的100隻免費烤雞，出爐時間、發放地點如下：
📍發放日期：11月22日（六）
📍發放地點：台東市，娜路彎大酒店斜對面，連航路與興航街口，7-11豐喜門市旁
📍出爐時間：15:00，一個時段共100隻
我是廣告 請繼續往下閱讀
「烤雞特攻隊」高屏嘉義店今（16）日稍早發文表示：「昨天南投發100隻烤雞活動，超多超多人私訊來罵說為什麼說好是以現場排隊為主，結果去到現場號碼牌都發完了？說話不算話、沒誠意要發烤雞就不要發、不公平、我要退追你」。
對此，老闆則出面還原，當天發放免費100隻烤雞的情況，「我是到了十點，看人數已超過200人了，用號碼牌算出人數，提早告知後面的人已超過人數了，才不用白等」，且就算拿到號碼牌「也是要在現場排隊」，等到12:00才有發烤雞，只要中途離開就取消資格了，這樣才能「避免中途被插隊」。
沒想到用心良苦的作法，卻被領不到號碼牌的民眾灌爆私訊指教，也讓老闆無奈表示：「排的是參與活動的樂趣不是烤雞 ，請不要糾結號碼牌，主要就是已超過一百人，為了讓後面來的人不用浪費時間白等，想插隊的人很多，一早就有因插隊吵架的事發生，有在現場的人就知道了」，更透露第一位支持者早上五點就來排了。
貼文曝光後，也讓大批網友留言打氣「如果讓大家繼續排隊，等時間再發號碼牌，是不是又會罵怎麼不早講人數滿了」、「我們也是早上9點多過去就看現場人數超過100人！老闆提早發號碼牌至少可以讓人知道已經超過了！不想讓我們曬太陽等了！後來選擇自己買一隻雞回家跟媽媽一起吃飯，也很開心」、「越愛佔便宜，佔不到便宜就會發怒」、「不要小看人性，這世上什麼人都有」。
雖然「烤雞特攻隊」高屏嘉義店昨（15）日在南投發放100隻免費烤雞發生了許多不開心的事件，但老闆後續仍將在11月22日於台東市發放剩下的100隻免費烤雞，出爐時間、發放地點如下：
📍發放日期：11月22日（六）
📍發放地點：台東市，娜路彎大酒店斜對面，連航路與興航街口，7-11豐喜門市旁
📍出爐時間：15:00，一個時段共100隻
更多「鳳凰颱風動態」相關新聞。