📍世界學生節由來、意義

世界各國學生代表於3年後同一天，也就是1942年11月17日選在華盛頓特區集會哀悼，並宣布每年11月17日都是世界學生節。

📍義大利黑貓節由來、意義

過去在歐洲認為黑貓是不吉利的象徵，認為黑貓與巫術、厄運有關連，導致黑貓遭歧視，曾有一年多達6萬多隻流浪貓慘遭殺害。

📍台灣自來水節由來、意義

民國55年11月17日制定《自來水法》，奠定台灣自來水事業的營運規範，為了紀念這天，便將這一天訂為「自來水節」，以紀念自來水事業的發展與貢獻。

