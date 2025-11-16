出道20週年紀念的SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR，〈Super Show 10〉演唱會在台北大巨蛋開唱！近來陷入炎上爭議的始源對粉絲表示：「請大家再相信我一次，我不會讓大家失望」；希澈則向粉絲約定「50年後變成白髮也要在這裡相見」感人發聲。讓粉絲笑出聲的趣味亮點還有鼎王麻辣鍋雙月食品社東京油組總本店，把後台變成自助餐超狂畫面曝，《NOWNEWS今日新聞》記者整理SJ翻牌美食，本文提供給讀者一次掌握。

始源爭議直球回應！始源怎麼了？喊話粉絲：「再相信我一次」
SUPER JUNIOR成員始源，由於日前悼念美國知名保守派人士查理柯克（Charlie Kirk），遭網友炎上捲入政治爭議。台北演唱會上始源直球面對，他主動提起爭議表示，「最近對於我，有很多說法對吧，對於新的挑戰與變化，我們總是會經歷成長之痛」。

相信大家一直他，始源回應爭議向現場近3萬名E.L.F.（粉絲名稱）表示：「請大家再相信我一次吧！我不會讓大家失望。」還特別以中文說：「謝謝大家，我永遠愛你們，我希望永遠在一起。」獲得粉絲支持鼓掌。

▲SJ演唱會始源開口秒變股東大會！粉絲笑翻直呼：好像公司辦尾牙。（圖／Threads@dear_carat_plli_）
▲演唱會上始源主動提起近日爭議，「請大家再相信我一次吧」。（圖／Threads@dear_carat_plli_）
金希澈感人發聲！約定粉絲：「50年後變成白髮也要在這裡相見」
而金希澈則感人發聲！回想著SUPER JUNIOR在KKBOX的傲人紀錄，他表示「那時候的E.L.F.現在應該長大了吧？」向粉絲約定，「50年之後，即使變成滿頭白髮，「請你們帶老公、小孩、孫子一起來到這裡，我們50年後在原地這裡見！」

▲希澈（如圖）很久沒和SJ來到台灣開唱，這次大巨蛋演出賣力唱跳，粉絲超感動。（圖／讀者提供）
▲金希澈現場感人發聲，與粉絲訂下50年約定。（圖／讀者提供）
SUPER JUNIOR演唱會後台變自助餐！鼎王、雙月、東京油組被翻牌
演唱會表演熱烈，沒想到SUPER JUNIOR後台也同樣精彩，台灣美食輪番把休息室變成自助吧餐廳！希澈在IG上傳限時動態，直呼：「謝謝東京油組総本店、鼎王麻辣鍋、雙月食品社極力相挺」，仔細一看，原來SJ喜愛的台灣美食，全都齊聚大巨蛋。

不只東京油組蕎麥麵現場調理，雙月食品社的雞湯、拌麵也都直接進駐SUPER JUNIOR後台，就連鼎王麻辣鍋也直接在休息室，以大火快滾鴛鴦鍋，方便開吃，簡直就是美食同樂會。

據了解，現場還有六米滷味、蘋果西打，連甜滿牛軋餅甜點也都一應俱全；連團隊工作人員也獲得特別製作、印有SUPER JUNIOR成員名字的造型馬卡龍。台北市政府還為SUPER JUNIOR準備了台灣名產茄芷袋禮物贈送。

▲SUPER JUNIOR演唱會主辦將成員愛店請進大巨蛋後台，讓成員可以第一時間吃美食。（圖／＠farglory_creative IG）
▲SUPER JUNIOR演唱會直接把成員喜歡的美食搬進後台，宛如台灣美食自助餐。（圖／＠farglory_creative IG）
▲Super Junior一連三天在台北大巨蛋開唱，北市府特地準備禮物。（圖／北市府提供）
▲台北市政府還為Super Junior準備禮物。（圖／台北市政府提供）
資料來源：SUPER JUNIOR台北大巨蛋遠雄創藝IG希澈IG鼎王麻辣鍋雙月食品社東京油組總本店

