出道20週年紀念的SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR，〈Super Show 10〉演唱會在台北大巨蛋開唱！近來陷入炎上爭議的始源對粉絲表示：「請大家再相信我一次，我不會讓大家失望」；希澈則向粉絲約定「50年後變成白髮也要在這裡相見」感人發聲。讓粉絲笑出聲的趣味亮點還有鼎王麻辣鍋、雙月食品社、東京油組總本店，把後台變成自助餐超狂畫面曝，《NOWNEWS今日新聞》記者整理SJ翻牌美食，本文提供給讀者一次掌握。
始源爭議直球回應！始源怎麼了？喊話粉絲：「再相信我一次」
SUPER JUNIOR成員始源，由於日前悼念美國知名保守派人士查理柯克（Charlie Kirk），遭網友炎上捲入政治爭議。台北演唱會上始源直球面對，他主動提起爭議表示，「最近對於我，有很多說法對吧，對於新的挑戰與變化，我們總是會經歷成長之痛」。
相信大家一直他，始源回應爭議向現場近3萬名E.L.F.（粉絲名稱）表示：「請大家再相信我一次吧！我不會讓大家失望。」還特別以中文說：「謝謝大家，我永遠愛你們，我希望永遠在一起。」獲得粉絲支持鼓掌。
金希澈感人發聲！約定粉絲：「50年後變成白髮也要在這裡相見」
而金希澈則感人發聲！回想著SUPER JUNIOR在KKBOX的傲人紀錄，他表示「那時候的E.L.F.現在應該長大了吧？」向粉絲約定，「50年之後，即使變成滿頭白髮，「請你們帶老公、小孩、孫子一起來到這裡，我們50年後在原地這裡見！」
SUPER JUNIOR演唱會後台變自助餐！鼎王、雙月、東京油組被翻牌
演唱會表演熱烈，沒想到SUPER JUNIOR後台也同樣精彩，台灣美食輪番把休息室變成自助吧餐廳！希澈在IG上傳限時動態，直呼：「謝謝東京油組総本店、鼎王麻辣鍋、雙月食品社極力相挺」，仔細一看，原來SJ喜愛的台灣美食，全都齊聚大巨蛋。
不只東京油組蕎麥麵現場調理，雙月食品社的雞湯、拌麵也都直接進駐SUPER JUNIOR後台，就連鼎王麻辣鍋也直接在休息室，以大火快滾鴛鴦鍋，方便開吃，簡直就是美食同樂會。
據了解，現場還有六米滷味、蘋果西打，連甜滿牛軋餅甜點也都一應俱全；連團隊工作人員也獲得特別製作、印有SUPER JUNIOR成員名字的造型馬卡龍。台北市政府還為SUPER JUNIOR準備了台灣名產茄芷袋禮物贈送。
資料來源：SUPER JUNIOR、台北大巨蛋遠雄創藝IG、希澈IG、鼎王麻辣鍋、雙月食品社、東京油組總本店
