義大利一間披薩店老闆近日拍影片，公審台灣16名遊客僅點5份披薩太小氣，遭台網友出征。儘管老闆事後道歉，但影片內容又因牽扯中國仍難平息，事件引發政府層級關注，店家所在地蒙特卡丁尼市的市長更發出聲明緩頰，同時也向義媒表達已規劃與台灣代表會面事宜。義大利中部蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前拍攝影片，辱罵僅點5份披薩的16名台灣遊客。老闆將鏡頭帶往台灣遊客並刻意問到，「嗨！你從哪裡來？中國嗎？中國嗎？」遊客回答「台灣」，老闆以義大利文怒嗆「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂」；遊客以為老闆在熱情打招呼，朝鏡頭開心比讚。影片被許多台灣人發現後，引發不滿聲浪，老闆頓時被批判，並在社群PO出道歉影片，稱要向所有中國人與台灣人道歉，「中國和台灣的一切都非常好」，由於將中國與台灣放在一塊，道歉並不被領情。該店所在地蒙特卡丁尼市市長德羅索（Claudio Del Rosso）緩頰，根據義大利國家報報導，德羅索發出聲明表示，城市裡的人都認識這位老闆，知道他是個喜歡開玩笑的人，但他堅信帕齊尼並非有意圖冒犯任何人；不過，他認為帕齊尼用錯誤的方式在社群媒體上試圖吸引一些人按下「喜歡」（Likes），並非壞人或種族主義者。市長強調，蒙特卡丁尼市一直是旅遊城市，習慣歡迎世界各地的遊客，該事件既不代表城市，也不代表市民。德羅索表示，帕齊尼犯下嚴重錯誤，也以各種方式致歉，身為市長，他也將在下週邀請涉及此事件的國家的外交代表會晤，重申這座城市熱情好客的精神。