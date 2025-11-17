我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金慧成才剛踏上大聯盟，打擊還不穩，全方位能力也仍在開發中。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在奪下2025年世界大賽後，今冬補強方向並非「急迫修補缺陷」，而是進入更全面、彈性的「探索模式」。然而，美媒指出，這種探索反而可能對陣中某些球員帶來意想不到的衝擊。近期球隊傳出對於聖路易紅雀全能內野手布蘭登・多諾文（Brendan Donovan）展現高度興趣，但隊媒《Dodgers Way》認為這筆潛在交易的連鎖反應，可能讓陣中韓國內野手金慧成就被點名可能因此遭到擠壓。金慧成今年飽受傷勢困擾，整季僅拿到170個打席，期間還為了適應大聯盟投手苦戰不已，最終吞下30.6%三振率，打擊貢獻值wRC+僅95，略低於聯盟平均。原本道奇簽下這位26歲的韓國好手，是期待他成為能守能跑的多功能工具人，他本人也「指定」想加入道奇，甚至拒絕了洛杉磯天使隊開出的更高薪資，只為加入豪門。道奇也努力開發他的價值，甚至在傷癒賽事中要他學習外野守備，目標打造一名可內外野通吃的萬用球員。但美媒《Dodgers Way》多諾文加入金慧成幾乎失去價值，直言：「多諾文已經是道奇想要金慧成變成的完成體。」28歲的多諾文曾在2022年勇奪國聯新人王票選前3名，也拿下工具人金手套。今年更入選生涯首度明星賽，繳出打擊率.287、上壘率.353、OPS .775的優質成績，並能穩定巡守二壘、三壘、外野等多個位置。相較之下，金慧成才剛踏上大聯盟，打擊還不穩，全方位能力也仍在開發中。此外，道奇仍可能帶回季後賽英雄赫南德茲（Kiké Hernandez）或羅哈斯（Miguel Rojas），加上隊內頂級新秀弗里蘭（Alex Freeland）已準備隨時上線，金慧成的角色愈發模糊。若道奇真的促成多諾凡交易，美媒推測金慧成將直接被排除在未來規劃之外。他年輕、有運動能力、合約便宜，對其他球隊而言是相當吸引人的交易籌碼。只不過，這種結局對一名「真心想成為道奇一員的球員」而言，無疑相當遺憾。