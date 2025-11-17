我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍在南海的動作再度引發外界關注，南部戰區16日宣布，已於11月14日出動轟炸機編隊在南海進行例行巡航，並罕見以公開聲明點名菲律賓，要求菲方「立即停止挑起事端」，使已緊繃的南海局勢再次升高。根據「南部戰區」微信公眾號發布的內容，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，解放軍轟炸機編隊當天在南海展開例行性巡航任務，強調這是維護區域安全的必要行動。田軍里指控，菲律賓近期頻繁拉攏「域外勢力」進行所謂的「聯合巡航」，破壞南海和平穩定。他語帶警告地表示，要求菲律賓「立即停止挑起事端、升級緊張局勢」，並強調戰區部隊將保持高度戒備，堅決捍衛中國在南海的主權與安全。他進一步強調，「任何侵權滋事的企圖都不會得逞」，顯示中方對菲律賓近期與美國加強海上合作相當不滿。南海近期因美菲「聯合巡航」及相關軍事合作升溫，再度成為區域焦點。各方後續動向將牽動區域安全情勢，國際社會也持續密切關注。