我是廣告 請繼續往下閱讀

▲薛仕凌（如圖）閃兵，缺席《女外科2》殺青。（圖／記者葉政勳攝）

蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》續集籌備了3年，男主角彷彿受到詛咒，從朱軒洋、王大陸到薛仕凌接連出事，日前劇組開心慶祝殺青，薛仕凌因為閃兵案持續神隱，但蔡淑臻感覺心情不錯，席間歡笑不斷，看來戲終於拍完讓她放鬆不少。薛仕凌過去曾以團體大嘴巴闖蕩演藝圈，又接連拿下金鐘視帝，是圈內的零負評男星，未料他日前主動自首閃兵，跌破眾人眼鏡，而他在蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科2》中擔任男主角，該劇日前舉辦殺青酒會，根據《鏡週刊》報導，蔡淑臻以一襲黑色妝扮現身，看起來心情滿愉快的，有種鬆口氣的感覺。回顧《村裡來了個暴走女外科》男主角爭議不斷，原本在第一季中和蔡淑臻大談姐弟戀的朱軒洋，因劈腿歌手吳卓源受到撻伐，資方也堅持要撤換人選，劇本一度難產。後來劇組相中王大陸，結果王大陸捲進閃兵案，目前正在服役，男主角由零負評演技派薛仕凌接手，本以為這是最好的安全牌，沒想到他在11月4日自首閃兵，彷彿受到詛咒一樣，男主角接連出事，不過這次公視回應，《女外科2》確實由薛仕凌主演，已經殺青，戲份不受影響，前製作作業依原計畫進行，團隊將全力確保作品品質，感謝各界的理解與支持。」