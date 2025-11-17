例行賽持續火熱進行中，NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇今（17）日作客波士頓塞爾提克打了一場異常激烈的比賽，最終以118：121惜敗，本賽季戰績跌至4勝9敗。其中快艇老將哈登（James Harden）下半場一夫當關、狂砍32分仍無法挽回頹勢。這場失利也讓拓荒者隊記直言，哈登就像「早年擁有超能力，卻未能好好珍惜那段巔峰期，後來一路被命運折磨的超級英雄。」
哈登下半場狂轟32分 率快艇絕地反擊無果
快艇此前才剛經歷一場與獨行俠的2OT苦戰，隨即又馬不停蹄飛往東岸挑戰綠軍，體力消耗極大。如外界所料，他們開局艱難，上半場一度落後多達24分。然而，憑藉哈登下半場狂轟32分的絕地反擊，快艇幾乎就快扳平戰局，可惜最終仍以3分惜敗。
繼前一場出戰生涯最高的51分鐘、拿下41分大三元後，才剛過僅僅36小時，36歲的哈登再次打出優異表現。他全場出戰38分鐘，狂砍全場最高的37分、7籃板、8助攻。其中，哈登在下半場獨得32分，末節更是轟下18分，憑藉經典的後撤步三分和15罰14中的罰球，讓快艇始終保持著逆轉的機會。雖然最後的絕平三分涮框而出，但他強勢的個人表現讓許多球迷、外媒都感到佩服。
值得注意的是，哈登本賽季至今的場均得分是自2019-20賽季以來最高，投籃命中率高達65%，三分命中率也達到39.8%。
哈登被迫一肩扛起快艇 持球單打比例高居聯盟第一
儘管哈登打出了MVP級別的數據，但在身後隊友無法及時提供火力支援下，屢屢讓他的出色表現顯得徒勞。由於快艇在休賽期打造的陣容嚴重缺乏進攻天賦，加上比爾（Bradley Beal）賽季報銷、核心雷納德（Kawhi Leonard）也再度缺席、以及保羅（Chris Paul）屢遭棄用，哈登被迫每場出戰35分鐘以上，使用率接近30%，持球單打比例高居聯盟第一，這對處於生涯後期的他來說是極為沉重的負荷。
美媒嘆：哈登是「被命運折磨的超級英雄」
美媒《Real Sports》曬出哈登近四場比賽的驚人數據，場均34分、9.8籃板及8.8助攻，並表示「得討論下他長久的職業生涯了。」也有另一個美媒指出快艇末節最後一攻的戰術設計巧妙，儘管哈登最後的三分未中，但設計本身無可挑剔，顯示球隊仍充分信任這位MVP級球星。
快艇記者Farbod Esnaashari則形容這是「最令人心碎的一場失利」，而拓荒者記者Yovic則直言，哈登就像「早年擁有超能力卻未能好好珍惜巔峰期，後來一路被命運折磨的超級英雄。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
快艇此前才剛經歷一場與獨行俠的2OT苦戰，隨即又馬不停蹄飛往東岸挑戰綠軍，體力消耗極大。如外界所料，他們開局艱難，上半場一度落後多達24分。然而，憑藉哈登下半場狂轟32分的絕地反擊，快艇幾乎就快扳平戰局，可惜最終仍以3分惜敗。
繼前一場出戰生涯最高的51分鐘、拿下41分大三元後，才剛過僅僅36小時，36歲的哈登再次打出優異表現。他全場出戰38分鐘，狂砍全場最高的37分、7籃板、8助攻。其中，哈登在下半場獨得32分，末節更是轟下18分，憑藉經典的後撤步三分和15罰14中的罰球，讓快艇始終保持著逆轉的機會。雖然最後的絕平三分涮框而出，但他強勢的個人表現讓許多球迷、外媒都感到佩服。
值得注意的是，哈登本賽季至今的場均得分是自2019-20賽季以來最高，投籃命中率高達65%，三分命中率也達到39.8%。
哈登被迫一肩扛起快艇 持球單打比例高居聯盟第一
儘管哈登打出了MVP級別的數據，但在身後隊友無法及時提供火力支援下，屢屢讓他的出色表現顯得徒勞。由於快艇在休賽期打造的陣容嚴重缺乏進攻天賦，加上比爾（Bradley Beal）賽季報銷、核心雷納德（Kawhi Leonard）也再度缺席、以及保羅（Chris Paul）屢遭棄用，哈登被迫每場出戰35分鐘以上，使用率接近30%，持球單打比例高居聯盟第一，這對處於生涯後期的他來說是極為沉重的負荷。
美媒嘆：哈登是「被命運折磨的超級英雄」
美媒《Real Sports》曬出哈登近四場比賽的驚人數據，場均34分、9.8籃板及8.8助攻，並表示「得討論下他長久的職業生涯了。」也有另一個美媒指出快艇末節最後一攻的戰術設計巧妙，儘管哈登最後的三分未中，但設計本身無可挑剔，顯示球隊仍充分信任這位MVP級球星。
快艇記者Farbod Esnaashari則形容這是「最令人心碎的一場失利」，而拓荒者記者Yovic則直言，哈登就像「早年擁有超能力卻未能好好珍惜巔峰期，後來一路被命運折磨的超級英雄。」