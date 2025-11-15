我是廣告 請繼續往下閱讀

湯普森之所以陷入困境，更大的原因不在於私人生活，而是獨行俠目前的體系與陣容變動

NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠後衛湯普森（Klay Thompson）本季場上陷入掙扎，場外卻又捲入一場突如其來的風波。前NBA球員，不僅暗示她影響湯普森的投籃手感，言語內容更被外界批評「極度不尊重」。，直言兩人在節目上的評論已經踩線。事件源自Barstool Sports節目《Hoopin' N Hollerin'》，。貝佛利公開表示：「我不是說是她，但我在Instagram看到他在跟她做很多事……一心多用很難，放更多東西進生活，專注度自然會下降。」隨後，威廉斯又補上一句：「她可能是個好女孩，但我不知道她是不是能讓Klay的投籃變更準。」這些言論一出，立刻在社群引起反感。。他留言寫道：「如果我用同樣方式談你們的妻子，你們會怎麼想？@patbev21……拜託做得更好。真的很失望。」湯普森清楚表達自己對事件的不滿，語氣沉重且帶有強烈不被尊重的憤怒。梅根目前尚未公開回應。風波迅速升溫後，前NBA中鋒、現任球評帕金斯也加入聲援湯普森。他在《Road Trippin'》節目中直言，並指出：「那是他的女人，是他的家人，那跟籃球沒有任何關係。批評球技可以，但不該把球員的私人生活拖進來。」他甚至特別點名貝佛利，「。尊重應該放在第一位。」除了場外爭議，湯普森本季場內表現確實陷入低潮。他目前場均僅8.5分、2.8籃板、1.9助攻，投籃命中率只有32%，被總教練基德（Jason Kidd）調整至替補席。儘管如此，湯普森在日前對太陽的比賽中拿下19分，顯示狀態略有回升。他賽後談到現況時仍保持謙和，「能在NBA打第15年是種特權，不論先發或替補，我只想成為球隊最穩定的存在。」NBA分析師傑佛森（Richard Jefferson）則從戰術角度提醒外界，。他指出，湯普森原本預期能與唐西奇（Luka Doncic）合作，但如今卻被迫在戰績低迷、結構不穩的陣容中擔任非預期角色，「Klay不是來這裡當第一、第二或第三選擇的，他需要的是更好的環境，更多空檔與更合理的定位。」湯普森連續面臨場上低潮與場外攻擊，而此次他選擇捍衛女友、捍衛自己，也獲得不少球迷與球評的支持。在獨行俠戰績僅3勝9敗、季初重重壓力下，這起事件無疑為湯普森的艱難開季再添陰影，但也彰顯他面對不當攻擊時的堅定態度。