電音歌后謝金燕昨（23）日深夜在IG限時動態發文，貼出自己去吃海鮮大餐的照片，並跟大家分享背後小故事。謝金燕表示，其實自己並沒有點這個海鮮餐，是服務生妹妹上錯了，她和好友反應之後，服務生面露難色，最後才緊張地道歉，說自己的薪水都不夠賠這個餐點。於是謝金燕沒有客訴也沒有退餐，反而是暖心安慰服務生妹妹：「沒關係，放著吧」，展現人美心善的一面。
謝金燕點生蠔變成海鮮大餐 服務生上錯菜快哭了
謝金燕分享，自己昨晚和1名好友去用餐，「我們2個女生點了幾道菜，其中一份生蠔遲遲不來，已經吃飽了的情況下覺得剩下一份生蠔而已，應該還可以吃的下，但來餐的時候卻來了海鮮大餐」。
謝金燕看著桌上的海鮮大餐感到困惑，有龍蝦、生蠔、蝦子等滿滿好料，但她們並沒有點這個套餐，立刻就跟服務生反應，結果服務生支支吾吾，「她來來回回幾次猶豫，不敢跟廚房說，也不太好意思跟我們說，最後用快哭的眼神和緊張的語氣說，她的薪水都不夠賠呀」。
謝金燕超暖！不追究還自己認賠
謝金燕秒懂服務生的難處，跟朋友都決定不追究此事，「我們就姐姐心大爆發的說，沒關係，放著吧！」最後，謝金燕也笑說，這份海鮮套餐是這間餐廳最貴的一個套餐，雖然吃飯莫名其妙被加菜，但人美心善的謝金燕為了不讓服務生妹妹自己賠付餐點費，選擇和好友自行吸收費用。
謝金燕曾親自現身家扶 送上撲滿捐錢
其實謝金燕善良事蹟不只一樁，2018年時，謝金燕曾發文問粉絲她出道29年該如何慶祝？當時有家扶中心的員工留言，希望謝金燕能蒞臨，謝金燕隔天竟然真的戴著口罩、拿著撲滿現身，親自到家扶中心捐錢；其他公益活動謝金燕也經常親自參與，不難看出她的善良本性。
資料來源：謝金燕IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金燕分享，自己昨晚和1名好友去用餐，「我們2個女生點了幾道菜，其中一份生蠔遲遲不來，已經吃飽了的情況下覺得剩下一份生蠔而已，應該還可以吃的下，但來餐的時候卻來了海鮮大餐」。
謝金燕看著桌上的海鮮大餐感到困惑，有龍蝦、生蠔、蝦子等滿滿好料，但她們並沒有點這個套餐，立刻就跟服務生反應，結果服務生支支吾吾，「她來來回回幾次猶豫，不敢跟廚房說，也不太好意思跟我們說，最後用快哭的眼神和緊張的語氣說，她的薪水都不夠賠呀」。
謝金燕秒懂服務生的難處，跟朋友都決定不追究此事，「我們就姐姐心大爆發的說，沒關係，放著吧！」最後，謝金燕也笑說，這份海鮮套餐是這間餐廳最貴的一個套餐，雖然吃飯莫名其妙被加菜，但人美心善的謝金燕為了不讓服務生妹妹自己賠付餐點費，選擇和好友自行吸收費用。
謝金燕曾親自現身家扶 送上撲滿捐錢
其實謝金燕善良事蹟不只一樁，2018年時，謝金燕曾發文問粉絲她出道29年該如何慶祝？當時有家扶中心的員工留言，希望謝金燕能蒞臨，謝金燕隔天竟然真的戴著口罩、拿著撲滿現身，親自到家扶中心捐錢；其他公益活動謝金燕也經常親自參與，不難看出她的善良本性。