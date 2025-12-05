我是廣告 請繼續往下閱讀

佐藤健介紹 製作神劇《玻璃之心》再創事業巔峰

AAA頒獎典禮倒數開獎，參與的藝人今（5）日陸續抵台，而壓軸現身的則是這次的日方代表藝人佐藤健，他一現身小港機場，看到上千名粉絲擠得水洩不通、紛紛吶喊：「砂糖！（佐藤健暱稱）」他一路雙手合十、揮手致意，讓原本只來追韓星的粉絲都被電暈。今天來台參加AAA頒獎典禮的人一共分成三批，佐藤健是最後一組壓軸現身的藝人，約莫下午5點8分步入小港機場，一看到3000多名粉絲尖叫迎接，他一路放慢腳步，開心的揮手致意，也謙虛的雙手合十道謝。佐藤健今年因為主演翻拍韓劇的日本電視劇《和我老公結婚吧》，廣被南韓觀眾認識；這次他也是AAA受邀的日本演員代表，加上又是神劇《初戀》的男主角，所到之處都成為話題。佐藤健1989年出生，2006年出道，隔年靠《假面騎士電王》打開知名度；之後在《神劍闖江湖》系列中飾演緋村劍心，人氣一路延伸到全亞洲。2020年主演日劇《戀愛可以持續到天長地久》成功收服各國觀眾，再度把事業推上高峰；2022年與滿島光合作《First Love 初戀》讓他聲勢衝向國際。近年他更跨足製作人角色，自製作品《玻璃之心 Glass Heart》討論度也相當高。他上個月才以《玻璃之心》名義在TICC舉辦首次台灣見面會，3000席位瞬間售罄；這次隔不到1個月再度來台，成為AAA的日本代表之一。巧的是，劇中麻吉町田啓太也在同週來台開見面會，一南一北同步開嗨，讓粉絲整個週末都被2人包圍。