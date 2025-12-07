我是廣告 請繼續往下閱讀

12月7日體壇中知名的壽星，效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會球星阿隆索（Pete Alonso），今天將迎來他的31歲生日。這位紐約大都會招牌球星不僅是隊史全壘打王，也在過去7年寫下多項里程碑，成為當代最具代表性的長打砲手之一。今年賽季成為自由球員的他，也成為聯盟爭搶的頂級打者。阿隆索1994年出生於佛羅里達州坦帕，就讀佛州大學期間即展現強大火力，2016年遭大都會於選秀第2輪挑中，並在小聯盟迅速累積聲量。2019年開季便直接躋身大聯盟，並以驚人火力震撼全場，以單季53轟刷新新人全壘打紀錄，同時奪下國聯新人王。他也是隊史首位單季全壘打王，以及2019年、2021年2度奪下全壘打大賽冠軍的長打怪物。此後阿隆索持續穩定輸出，2022年打下131分打點刷新隊史紀錄，2023、2024 年接連達成生涯里程碑，包括生涯200轟、500打點、連續全勤出賽等。2024年季後賽，他更在外卡系列賽第3戰9局敲出致勝三分砲，戰功彪炳。2024年季後，阿隆索與大都會簽下兩年5400萬美元合約，但包含2025季後的跳脫條款。他也在4月繳出打擊三圍.342/.475/.649、奪下國聯單月最佳球員，季中更不斷締造隊史新紀錄，超越萊特（Davis Wright）成為大都會全壘打排行榜第2名，8月則以第253轟超越史崔柏（Darryl Strawberry），成為隊史全壘打王。最終他全季全勤出賽，繳出2成72打擊率、38 轟、126 打點。季後阿隆索也選擇跳出合約成為自由球員，屆時下一站將落腳何處，也成為今年休賽季最受關注的焦點之一。