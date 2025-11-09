我是廣告 請繼續往下閱讀

今（9）日是美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）史上最偉大的投手之一鮑勃（Bob Gibson） 的誕辰紀念日。這位綽號「吉比」（Gibby）或「虎特」（Hoot）的聖路易紅雀傳奇，以兇猛的投球風格、不屈的鬥志，以及輝煌的職業生涯，永遠被球迷所銘記。鮑勃將他整個17年的大聯盟生涯奉獻給了聖路易紅雀，並留下251場勝投、3,117 次三振、以及 2.91 的防禦率的驚人生涯數據。這漾亮眼的成績不僅讓他九度入選全明星賽、兩度贏得世界大賽冠軍，還拿下了兩次賽揚獎並在 1968 年獲選國聯最有價值球員。1981年鮑勃便毫無疑問地以高達84.0%的得票率，於第一次票選時便成功進入棒球名人堂。鮑勃的生涯巔峰毫無疑問地落在1968年，該年被譽為「投手之年」。他在該季投出了驚為天人的1.12防禦率，創下「活球年代（Live-Ball Era）」的最佳紀錄，並且囊括國聯最有價值球員獎和賽揚獎。更為人津津樂道的是，在當年的世界大賽第一戰，鮑勃面對底特律老虎，投出單場17次三振的壯舉，至今仍是世界大賽史上單場最多三振的紀錄，展現他無可撼動的壓制力。儘管之後聯盟為了平衡投打局面而修改了投手丘高度與好球帶，被稱為「吉布森條款（Gibson rules）」，但這絲毫無法掩蓋他在場上的統治力。鮑勃在季後賽的大心臟表現更是傳奇。他在1964年及1967年的世界大賽中，兩度以1人3度完投勝的驚人表現幫助紅隊奪冠，並兩次獲選為世界大賽最有價值球員。尤其是在1967年，他一人完投了第1、第4、第7戰，展現出超群的體能與意志力。紅雀為表彰這位傳奇，已在1975年將他的45號背號退休，並在其主場布希體育場外設立雕像，永遠紀念這位「虎特」。儘管吉布森已於2020年10月2日因胰臟癌逝世，但他兇猛的投球英姿與不朽的紀錄，還是持續激勵著後來的球員，同時也是老球迷難忘的一段美好回憶。