▲許光漢出席名牌活動，透露新戲快殺青，快要可以休假。（圖／記者葉政勳攝）

▲許光漢即將出席金唱片頒獎典禮，表示一切「隨遇而安」，也不知道會跟誰一起頒獎。（圖／記者葉政勳攝）

近期即將結束新戲《詐欺者》拍攝的許光漢，以全球品牌大使身分為加拿大知名羽絨外套站台，提到兩位昔日好友張軒睿與章廣辰傳為了他失和，張軒睿被稱嫉妒他發展較好，章廣辰為挺他而不理會張軒睿打招呼。他正色道：「那個寫得真的太誇張，都是亂講。」呼籲：「不要再亂寫一些有的沒的。」另外當提到趙震雄因霸凌後輩退出演藝圈，許光漢則表示當初合作拍戲吃飯時都和樂融融。許光漢難得從劇組中「放風」、出席品牌活動，竟然變成澄清大會。對於被稱和張軒睿友情不再，連章廣辰和張軒睿都為他友誼出現裂痕，他答道：「我覺得那個寫得真的太誇張，都是亂講，他們兩個根本不可能會這樣的吧，真的像軒睿講的那樣，真的是無中生有。」他態度嚴肅道：「不要再亂寫一些有的沒的。不知道是不是為了流量還是什麼的，但不要虛構一些子虛烏有的事情，這樣不OK。」自稱「進了劇組後對外面一些事就沒特別注意」的許光漢，聽聞曾一起合作《無路可走：輪盤賭》的趙震雄因少年犯前科、霸凌後輩等劣跡宣布將退出演藝圈，不禁感到詫異，沈默了半响說道：「希望一切都可以朝著好的方向，最近資訊太爆炸了，希望大家多傳一些正向跟愛的事情。」趙震雄今年擔任台北電影獎頒獎嘉賓，當時透露跟許光漢合作過程中很欣賞他認真的態度。許光漢回憶在韓國拍戲時有和趙震雄餐敘，但已經有點久，只記得劇組很多工作人員都有來，當時還滿和樂融融的。至於受邀擔任韓國第40屆金唱片頒獎典禮的來賓，他笑稱抱著「隨遇而安」的態度，還不知道和誰合作頒獎，接到邀請很開心。因為《想見你》受到韓國觀眾歡迎的他，一直都有在學習韓文，對於目前的語言程度則笑言：「過去有稍微學一些，但沒有很厲害，希望可以繼續學習。」網友盛讚在當紅時服兵役的他，相較於演藝圈的閃兵大隊，堪稱「真男人」，他則說道：「這沒有什麼好比較，做好自己就好。」《詐欺者》快要殺青，許光漢也快能盼來期待的休假，笑稱考慮到冰島旅遊，記者們當下問道：「為什麼不去加拿大？」他只好答道：「好啦，也可以去加拿大。」還被拱約張軒睿一起去。他希望明年度也能多拍一些作品，也會做一些有趣的項目，預告：「到時候大家就知道了。」