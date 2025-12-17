2025年全台最美聖誕樹總整理！聖誕節將近，全台各地跟上聖誕話題展出絕美聖誕樹，像是台北新光三越信義新天地打造「傳遞幸福之樹」聖誕樹、新北耶誕城則有「歡樂馬戲棚」耶誕樹、台中梨山造出「海拔最高聖誕樹」、還有高雄聖誕生活節「永恆星冠聖誕樹」等，一同在夜晚點亮全台城市。對此，《NOWNEWS今日新聞》特別整理從北到南必拍聖誕樹景點、點燈時間與活動地點，想拍美照打卡全靠這一篇。
🌟2025北部聖誕樹景點
🎄台北市：新光三越信義新天地「傳遞幸福之樹」聖誕樹
新光三越台北信義新天地今年打造20公尺高聖誕樹「傳遞幸福之樹」，使用15萬顆暖白金燈泡組成，底部還有全台唯一「會動的幸福列車」星願特快車，成為今年最閃耀的聖誕樹。每日下午16時至晚上22時30分，整點、半點皆有3分鐘音樂加上飄雪燈光秀演出；每15分、45分會有2分鐘演出。12月24日（日）聖誕夜、12月25日（一）聖誕節、12月31日（日）跨年夜，將延長演出至凌晨0時，耶誕樹亮燈至凌晨1時。
📍活動時間：2025年11月20日（四）至2026年1月4日（六）
📍活動地點：台北市信義區松壽路11號（新光三越A11一樓北大門）
🎄台北市：信義區忠信廣場（捷運市政府站）Relove《呼吸樹》
Relove今年打造全台唯一《呼吸樹》，捨棄傳統松樹造型，改以光點堆疊出象徵細胞的球體結構展示，視覺效果震撼，成為2025年不可錯過的聖誕樹打卡景點，現場更獨家展出 Snoopy「純銀限定版」和互動裝置「許願鏡」，且舉辦免費領取微醺特調與價值高達千元的美肌豪華禮品。
📍活動時間：2025年12月1日（一）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：台北忠信廣場（捷運市政府站3號出口，Bellavita旁廣場）
🎄台北市：捷運中山站心中山《動物方城市2》聖誕樹
迪士尼為了宣傳動畫電影《動物方城市２》上映，特別與台北捷運公司特別合作，在捷運中山站打造全台唯一《動物方城市》主題聖誕樹與大型裝置藝術，最大亮點在於9米高銀白夢幻主樹，並刻劃動畫電影經典場景打卡點，結合動畫人物兔子茱蒂警官、狐狸尼克及樹懶快俠等角色，打造超Q動物世界。
📍活動時間：2025年12月4日（四）至2026年1月15日（四）
📍活動地點：捷運中山站4號出口廣場
🎄台北市：Breeze微風台北車站「室內最高22米聖誕樹」
今年微風台北車站使用超過6萬顆燈泡，打造全台室內最高22公尺、燈數最多的聖誕樹，比去年更多、更璀璨，底部還有超萌吉祥物微風熊 KAZEMON、阿舍食品阿飽、台鐵鐵魯、聯邦小白同步亮相，搭配旋轉木馬元素打造的聖誕主題裝置，成為今年必朝聖的聖誕樹。
📍活動時間：2025年11月6日（四）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：微風台北車站1樓大廳
🎄台北市：統一時代百貨「情定威尼斯」聖誕主樹Purple Wish
統一時代百貨台北店「愛・Sharing」每年選定一個全球城市當作主題，今年適逢10週年以「威尼斯水都」為主題，將信義區搖身一變成浪漫水都，今年還打造13公尺聖誕主樹Purple Wish，每晚18時、19時、20時、21時整點皆有主題燈光秀演出。
📍活動時間：2025年11月14日（五）至2026年1月1日（四）
📍活動地點：統一時代百貨2F夢廣場（捷運市政府站2號出口）
🎄台北市：遠東SOGO台北忠孝館「20週年香港迪士尼」聖誕派對
SOGO忠孝館今年以香港迪士尼20周年為主題，打7米高香港迪士尼主題聖誕樹，還有香港迪士尼20周年巨型米奇裝置，夜間還有點亮效果，館內外同步展市香港迪士尼不同主題區，包括20周年奇妙派對、達菲與好友與動物方城市等主題。
📍活動時間：2026年11月22日至2026年1月18日
📍活動地點：台北市大安區忠孝東路四段45號（遠東SOGO台北忠孝館1樓）
🎄新北市：新北耶誕城LINE FRIENDS「歡樂馬戲棚」聖誕樹
今年新北耶誕城與國際知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」首次跨界合作，推出全台唯一主燈以「歡樂馬戲棚」為主題，結合燈光、音樂與動態機械，打造夢幻主燈秀，每天下午17時30分至晚上23時，每整點、半點一次，每次5分鐘將有主燈秀展出。
📍活動時間：2025年11月14日（五）至2025年12月28日（六）
📍活動地點：新北市板橋區中山路一段161號（新北市市民廣場）
🎄新北市：中和環球「布丁狗療癒聖誕樹」
Global Mall環球購物中心新北中和今年與三麗鷗人氣角色「布丁狗」聯名，打造7公尺巨型聖誕樹，以溫暖奶油黃結合大型湖水藍蝴蝶結，最大亮點在於高掛頂端的星星，象徵希望與溫暖照亮整座城市，三麗鷗鐵粉們絕對不能錯過。
📍活動時間：2025年11月14日（五）至2026年1月4日（六）
📍活動地點：新北市中和區中山路三段122號
🎄桃園市：華泰名品城10週年聖誕村「20米飄雪穿越聖誕樹」
華泰名品城今年適逢10週年，以「10th週年聖誕村」為主題，打造20米飄雪穿越聖誕樹，特製桃金色系耶誕球華麗風格，外部則集結復古百老匯元素和大型美式招牌。每日下午16時30跟至晚上20時，整點、半點皆有聖誕樹飄雪秀，結合燈光、音樂、雪花與音樂，帶來沉浸式五感最佳體驗。
📍活動時間：2025年11月21日（五）至2026年1月1日（四）
📍活動地點：桃園市中壢區春德路189號（華泰名品城）
🌟2025中部聖誕樹景點
🎄苗栗縣：苗栗耶誕城「Chill 雪奇遇」10公尺飄雪聖誕樹
2025苗栗耶誕城以「來尞 Chill HA HA × Chill 雪奇遇」為主題，最受矚目的焦點無疑是超越10公尺高的超巨大聖誕主樹，外層有暖白與冰藍光芒交錯，結合燈光律動與定時飄雪特效，每週五至週日及元旦當日，每晚6時至晚上9時整點，都有5分鐘雪花燈光秀，讓民眾可以體驗雪花紛飛的夢幻場景。
📍活動時間：2025年12月1日（一）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：苗栗縣竹南鎮公園路55號（竹南運動公園）
🎄台中市：梨山山谷燈光節「全台海拔最高聖誕樹」
梨山風景區「2025山谷燈光節」今年進入第五屆，12月21日將點亮「全台海拔最高聖誕樹」，將梨山賓館前兩棵具有歷史意義的雪松，打造成28米高聖誕樹，搭配冰柱、流星燈管與聲光效果，每半小時演出3分鐘音樂燈光秀，現場視覺效果相當震撼。
📍活動時間：2025年12月21日（日）至2026年1月25日（日）
📍活動地點：台中市和平區中正路91號（梨山賓館前廣場）
🎄台中市：新光三越台中中港店「12米高星燦耶誕樹」
新光三越台中中港店今年在廣場前打造12米浪漫星燦耶誕樹，植絨樹身結合銀金球飾，造出浪漫雪花主樹，聖誕樹旁還有象徵祝福的幸福郵筒和耶誕禮物列車，每日晚上6時至9時整點，還將上演由金曲製作人侯志堅老師打造的音樂燈光秀，是今年冬日最不容錯過的打卡勝地。
📍活動時間：2025年11月2日（日）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：台中市西屯區台灣大道三段301號（新光三越台中中港店廣場）
🎄台中市：勤美草悟聖誕村「The Sculpted Tree」
2025年勤美草悟聖誕村邁入第16年，今年打造7公尺高「The Sculpted Tree」光影雪白聖誕樹，以冬日白雪及芬蘭樹冰為靈感，搭配層疊與燈光造型，活動期間每晚6時至9時整點，都會有長達10分鐘飄雪秀。
📍活動時間：2025年11月21日（五）至2026年1月5日（一）
📍活動地點：台中市西區公益路68號（台中勤美誠品門口）
🎄彰化縣：聖誕嘉年華園遊會「10米高璀璨聖誕樹」
彰化縣「2025愛在彰化聖誕嘉年華園遊會」今年打造10公尺高璀璨聖誕樹，主燈底座採雙層暈光設計，於周邊融入彰化地景等特色裝飾，主燈每天晚上17時30分至22時時開燈，為彰化夜空增添無數光彩。
📍活動時間：2025年12月14日（日）至2026年3月1日（日）
📍活動地點：彰化縣彰化市卦山路3號（彰化縣立美術館廣場）
🌟2025南部聖誕樹景點
🎄台南市：新光三越台南新天地「30米閃耀之樹」
台南新天地2025耶誕節The Light Of Love，在建築外牆上打造30米、南台灣最高「閃耀之樹」聖誕樹，亦是台南新天地第一座以「光」呈現的耶誕樹，以超過100萬顆燈泡打造，象徵著永不止息的愛，將溫暖散發到四周。
📍活動時間：2025年11月6日（四）至2026年1月2日（五）
📍活動地點：台南市中西區西門路一段658號（新光三越台南西門新天地）
🎄高雄市：高雄聖誕生活節「永恆星冠聖誕樹」
2025高雄聖誕生活節打造高達26公尺「永恆星冠聖誕樹」，每30分鐘就有煙霧雪花飄落與音樂燈光秀，搭配兩側聖誕串燈及12組燈飾，讓民眾感受濃厚聖誕氣息。
📍活動時間：2025年11月28日（五）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：高雄市前金區中山一路11號（高雄中央公園）
🎄高雄市：棧貳庫KW2「巨型船錨漂浮聖誕樹」
棧貳庫將航運地標與8件大型「錨碇」裝置巧妙結合，打造全台獨一無二的漂浮耶誕樹，不僅造型獨特，更充滿港灣意象，也象徵著高雄港的歷史與文化，每日下午17時30分至晚上22時亮燈，是今年必朝聖的絕美夢幻地標。
📍活動時間：2025年11月20日（六）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：高雄市鼓山區蓬萊路17號（棧貳庫KW2廣場）
🎄屏東縣：屏東聖誕節「3棵主題聖誕樹」
2025屏東聖誕節以「聖誕村」為主題，打造3棵具備童趣、冰雪、奇幻風格聖誕樹，在屏東公園設立主燈「聖誕派對」和10公尺「極光之心」聖誕樹、屏東車站則有高達8公尺「星願聖誕樹」。3大景點每日晚間18時至22時，每隔15分鐘都會有一場3分鐘燈光秀。
📍活動時間：2025年11月28日（五）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：屏東公園、屏東車站
資料來源：新光三越、SOGO、統一時代百貨、華泰名品城、微風百貨、勤美草悟、2025高雄聖誕生活節、2025屏東聖誕節、彰化縣政府
