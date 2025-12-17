以庫明加（Jonathan Kuminga）為核心籌碼換取具即戰力的中鋒或前場補強人手預計將會是主旋律

▲庫明加本季薪資為2250萬美元，明年還握有2430萬美元的球隊選項，合約結構極具操作彈性。（圖／美聯社／達志影像）

庫明加的薪資足以匹配溜馬中鋒特納，這名長期被勇士關注的護框型中鋒

外界不排除勇士在爭取墨菲（Trey Murphy III）或瓊斯（Herb Jones）等目標時，順勢吃下魯尼的合約

