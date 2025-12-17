金州勇士的交易藍圖已逐漸浮上檯面。隨著聯盟正式進入交易季，多名美國媒體與專家一致指出，勇士管理層的方向相當明確，以庫明加（Jonathan Kuminga）為核心籌碼換取具即戰力的中鋒或前場補強人手預計將會是主旋律，密爾瓦基公鹿的特納（Myles Turner）和紐奧良鵜鶘的魯尼（Kevon Looney）將是最可能補強的人選。灣區也希望在戰力提升後正式衝擊季後賽、取得爭冠所欠缺的最後拼圖。
專家分析：庫明加合約非常符合市場需求
根據ESPN薪資專家Bobby Marks分析，勇士在休賽季與庫明加完成續約時，就已為後續交易鋪路。庫明加本季薪資為2250萬美元，明年還握有2430萬美元的球隊選項，合約結構極具操作彈性，非常符合市場對於中段交易的需求。
儘管季初一度被期待能成為輪換主力，但戰局發展證明，勇士仍需要更穩定的禁區支柱。目前戰績13勝14敗，排名西區第八，與第六名僅有4.5場勝差，西區競爭未如預期殘酷，也讓勇士更有理由提前出手。
中鋒補強成當務之急 特納、魯尼都在討論名單中
勇士今夏簽下老將霍福德（Al Horford）未能帶來預期效果，年輕中鋒波斯特（Quinten Post）也難以獨撐大局，使得「補強中鋒」成為管理層共識。知名記者Jake Fischer指出，庫明加的薪資足以匹配溜馬中鋒特納，這名長期被勇士關注的護框型中鋒，仍被視為理想人選之一。
另一方面，一個更具話題性的可能性也悄然浮現，那就是魯尼可能重返灣區。魯尼今夏以2年1600萬美元轉戰鵜鶘，但在新東家表現低迷，出賽時間與角色急遽下降，已連續多場遭到DNP。隨著他正式具備交易資格，外界不排除勇士在爭取墨菲（Trey Murphy III）或瓊斯（Herb Jones）等目標時，順勢吃下魯尼的合約，作為交易配套的一部分。
過去勇士也曾在放走裴頓（Gary Payton II）後，短時間內又將其交易回歸，魯尼若再度披上勇士戰袍，並非毫無前例。
時間點已鎖定 1月15日後才是真正戰場
需要注意的是，庫明加最早要到1月15日才能被交易，這也意味著勇士真正的大動作，將集中在1月中旬至2月5日交易截止日前。專家普遍認為，庫明加幾乎確定會在這期間點後離隊，差別只在於換回的中鋒等級，以及勇士願意為此承擔多大的代價。
消息來源：Blue Man Hoop、ESPN
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據ESPN薪資專家Bobby Marks分析，勇士在休賽季與庫明加完成續約時，就已為後續交易鋪路。庫明加本季薪資為2250萬美元，明年還握有2430萬美元的球隊選項，合約結構極具操作彈性，非常符合市場對於中段交易的需求。
儘管季初一度被期待能成為輪換主力，但戰局發展證明，勇士仍需要更穩定的禁區支柱。目前戰績13勝14敗，排名西區第八，與第六名僅有4.5場勝差，西區競爭未如預期殘酷，也讓勇士更有理由提前出手。
勇士今夏簽下老將霍福德（Al Horford）未能帶來預期效果，年輕中鋒波斯特（Quinten Post）也難以獨撐大局，使得「補強中鋒」成為管理層共識。知名記者Jake Fischer指出，庫明加的薪資足以匹配溜馬中鋒特納，這名長期被勇士關注的護框型中鋒，仍被視為理想人選之一。
另一方面，一個更具話題性的可能性也悄然浮現，那就是魯尼可能重返灣區。魯尼今夏以2年1600萬美元轉戰鵜鶘，但在新東家表現低迷，出賽時間與角色急遽下降，已連續多場遭到DNP。隨著他正式具備交易資格，外界不排除勇士在爭取墨菲（Trey Murphy III）或瓊斯（Herb Jones）等目標時，順勢吃下魯尼的合約，作為交易配套的一部分。
過去勇士也曾在放走裴頓（Gary Payton II）後，短時間內又將其交易回歸，魯尼若再度披上勇士戰袍，並非毫無前例。
需要注意的是，庫明加最早要到1月15日才能被交易，這也意味著勇士真正的大動作，將集中在1月中旬至2月5日交易截止日前。專家普遍認為，庫明加幾乎確定會在這期間點後離隊，差別只在於換回的中鋒等級，以及勇士願意為此承擔多大的代價。