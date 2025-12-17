洛杉磯道奇的統治力，正讓整個大聯盟感到壓迫。隨著休賽季再度完成重量級補強，道奇成功網羅大聯盟頂級終結者迪亞茲（Edwin Diaz），徹底補齊過往被視為隱憂的牛棚戰力，外界也開始有所議論：是否已沒有球隊能真正阻擋道奇邁向世界大賽三連霸？道奇隊媒《Dodgers Way》近日以「道奇隊或許終於讓國聯西區認輸了」為題發文指出，隨著洛城持續強化陣容，國聯西區的競爭格局正迅速失衡，甚至可能讓道奇在未來賽季過得比想像中更加輕鬆。
補強仍不停手 牛棚最後拼圖到位
報導指出，迪亞茲的到來，象徵道奇已補上最後一塊關鍵拼圖。這位被公認為MLB最具宰制力的守護神之一，讓原本就火力兇猛、先發深度驚人的道奇，如今在比賽後段幾乎不再留下任何破口。
《Dodgers Way》直言：「道奇或許尚未在整個2025年賽季都展現出壓倒性優勢，但在最關鍵的時刻，他們總能切換檔位、完成任務。」這也正是洛城連續兩年奪下世界大賽冠軍的核心原因。
國聯西區集體失速 追趕者陷入困境
相較之下，同區對手的處境卻顯得愈發艱難。報導點名亞利桑那響尾蛇、聖地牙哥教士與舊金山巨人，皆面臨不同程度的戰力下滑與重建壓力，教士季後多名主力被挖角，而巨人則是補強不力。
另外，，響尾蛇王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）於今年6月接受Tommy John手術，預期2026年賽季回歸仍充滿變數；陣中核心馬提（Ketel Marte）也被點名可能成為交易籌碼。教士與巨人同樣在薪資與戰力布局上受限，短期內難以與道奇正面抗衡。
《Dodgers Way》最後直言，若國聯西區的競爭對手無法在短時間內完成有效反擊，2026年對道奇而言，反而可能是一個比今年更輕鬆的賽季。「現在的問題是，國聯西區是否即將迎來新一輪的軍備競賽？還是說，在目睹道奇隊連續兩年捧起聯盟冠軍獎盃，並在過去6年中3次奪冠之後，該分區的其他球隊已經徹底認輸，接受了命運的安排？答案似乎顯而易見。」文中直言道奇將與國聯西區的其他球隊拉開真正的差距，這將使2026賽季變得更加輕鬆。
消息來源：Dodgers Way
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，迪亞茲的到來，象徵道奇已補上最後一塊關鍵拼圖。這位被公認為MLB最具宰制力的守護神之一，讓原本就火力兇猛、先發深度驚人的道奇，如今在比賽後段幾乎不再留下任何破口。
《Dodgers Way》直言：「道奇或許尚未在整個2025年賽季都展現出壓倒性優勢，但在最關鍵的時刻，他們總能切換檔位、完成任務。」這也正是洛城連續兩年奪下世界大賽冠軍的核心原因。
相較之下，同區對手的處境卻顯得愈發艱難。報導點名亞利桑那響尾蛇、聖地牙哥教士與舊金山巨人，皆面臨不同程度的戰力下滑與重建壓力，教士季後多名主力被挖角，而巨人則是補強不力。
另外，，響尾蛇王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）於今年6月接受Tommy John手術，預期2026年賽季回歸仍充滿變數；陣中核心馬提（Ketel Marte）也被點名可能成為交易籌碼。教士與巨人同樣在薪資與戰力布局上受限，短期內難以與道奇正面抗衡。
《Dodgers Way》最後直言，若國聯西區的競爭對手無法在短時間內完成有效反擊，2026年對道奇而言，反而可能是一個比今年更輕鬆的賽季。「現在的問題是，國聯西區是否即將迎來新一輪的軍備競賽？還是說，在目睹道奇隊連續兩年捧起聯盟冠軍獎盃，並在過去6年中3次奪冠之後，該分區的其他球隊已經徹底認輸，接受了命運的安排？答案似乎顯而易見。」文中直言道奇將與國聯西區的其他球隊拉開真正的差距，這將使2026賽季變得更加輕鬆。