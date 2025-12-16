美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞利桑那響尾蛇隊強打二壘手馬提（Ketel Marte）在休賽季成為交易市場上最受矚目的人選之一，而洋基也有意透過交易補強二壘防區，今（16）《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）在報導中指出，馬提合約中清楚列出5支「不可交易球隊」其中就包括紐約洋基。
洋基有意補強二壘 馬提無意前往紐約
馬提在合約中共列出5支「不可交易球隊」分別為洋基、運動家、舊金山巨人、匹茲堡海盜以及聖路易紅雀，馬提今年4月剛和響尾蛇簽下一紙1.165億美元（約合新台幣38.5億）的合約，但在交易市場上有多支球隊都對他展現高度興趣。
目前洋基的先發二壘手為齊森姆（Jazz Chisholm Jr.），但根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）指出，洋基已開始聆聽關於齊森姆的交易詢價。齊森姆的合約將於2026年球季結束後到期，屆時他將成為自由球員。
近年來長打火力驚人 馬提成響尾蛇打線核心
馬提除了二壘之外，也曾擔任游擊手與中外野手，不過近年來他的守備位置多半在二壘。生涯三度入選明星賽的馬提，MLB生涯累積打擊三圍為 .281/.351/.472，共敲出171支全壘打、587分打點，並跑回688分，是聯盟中攻守兼備的中生代主力內野手。
馬提的合約內容包含2031年的球員選擇權。在長約保障與交易限制條款的雙重背景下，即便市場上相當熱門，他的未來動向仍充滿變數，預計想交易的球隊勢必得拿出更多籌碼來打動響尾蛇。
資料來源：《Yahoo Sports》
