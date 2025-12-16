隨著美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季推進，多名投手陸續簽下高額自由球員合約，引發外界熱議。然而，一個現象卻格外引人注目——不少拿到大約的投手，防禦率竟然都在4點多。這也讓球迷不禁質疑：現代大聯盟，真的已經不看防禦率了嗎？根據日本媒體《Baseball Channel》的分析專欄指出，答案恐怕是「幾乎不看」。
防禦率4點多 照樣拿大約
以今年自由市場為例，先發投手席斯（Dylan Cease，藍鳥）、終結者威廉斯（Devin Williams，大都會），以及後援投手海利（Ryan Helsley，金鶯），都在防禦率偏高的情況下，仍獲得年均高薪合約。單看傳統數據——勝投、防禦率、局數——這些投手甚至可能被視為「低評價」的類型，但現實卻恰恰相反。這背後的原因，在於球團早已不再把防禦率視為評價投手能力的核心指標。
《Baseball Channel》指出，防禦率存在結構性的缺陷，因為它包含了大量投手無法控制的因素：守備好壞、打線支援與比賽情境、打者腳程造成的內野安打、安打型態與出現順序。
換言之，除非投手能場場三振所有打者，否則失分往往取決於守備與運氣。用防禦率評價投手，等同於用景氣循環去評斷一間小店老闆是否無能，本身就不公平，也不準確。因此，MLB球團幾乎不可能再依靠這類指標，去分配金錢與新秀等珍貴資源。
新時代的「客觀數據」是什麼？
在數據分析與Statcast全面普及後，投手評價早已轉向「可控能力」指標，包括：K%（三振率）、BB%（保送率）、K-BB%（三振減保送率）、FIP / xFIP / SIERA、xERA（預期防禦率）、Stuff+（球威評分）等數據上。研究顯示，在預測「下一季防禦率」時，K-BB%的準確度高居第一，其次為SIERA、xFIP、xERA，傳統防禦率反而排名墊底，預測力甚至不到SIERA的三分之一。
也因此，若從這些指標來看，席斯與威廉斯的表現，實際上與CY Young投票前段班的投手並無明顯差距，他們拿到大約，也就顯得合理許多。
現代MLB球團，早已能透過球速、轉速、出手角度、打球初速等物理數據，在投手還沒站上大聯盟投手丘前，就推估其成績走向。這也讓許多過去被忽視的球員，得以透過像 Driveline、Tread Athletic 等訓練中心翻身，只要數據能說話，即便樣本不大，球團也願意下注。
值得注意的是，數據分析並非一體適用。不同球隊，已發展出各自的投手養成哲學，也有喜歡的球種偏好，像是道奇就特別喜歡擁有高速四縫線速球＋滑球／Sweeper的投手；紅襪則降低速球比例，喜愛讓投手大量使用變化球。而整個聯盟之中，指叉球和Sweeper已普遍成為主流武器。
防禦率仍然是評價投手的重點數據，但球團會搭配其他數據來做為參考，在追求更便宜、更有效率地贏球的前提下，MLB早已進入一個由數據、模型與哲學主導的時代。
消息來源：Baseball Channel
