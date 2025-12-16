我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平的新賽季表現，再度成為外界關注焦點。美國知名棒球數據網站FanGraphs，近日透過旗下成績預測系統「Steamer」，公布2026年球季（來季）大聯盟球員預測數據，其中大谷的投、打成績也隨之曝光。根據預測，大谷翔平在投手方面將繳出9勝6敗、防禦率3.44的成績，意味著他可能無法再度達成單季10勝；但在打擊端，仍被看好是聯盟最具破壞力的強打者之一。Steamer系統預測，大谷下季打擊成績為打擊率2成75、43支全壘打、98分打點。雖然相較於近兩季實際繳出的54轟、55轟略顯保守，但仍被看好與賈吉（Aaron Judge）並列MLB全壘打王。值得注意的是，FanGraphs同時預測，大谷的98分打點將高居聯盟第一，意味著他有望自2024年後，生涯第二度拿下全壘打王＋打點王的「雙冠王」。事實上，Steamer系統在過去兩年對大谷的全壘打預測分別為38轟與43轟，但大谷實際成績都大幅超車預測值10轟以上，也讓球迷對這份「保守預測」抱持觀望態度。相較於打擊端的亮眼數字，投手成績的預測則顯得較為收斂。Steamer預測大谷僅能拿下9勝，未能突破雙位數勝投門檻，反映出數據模型對其投球負荷管理與登板頻率仍保持謹慎態度。儘管如此，3.44的防禦率仍屬於聯盟水準以上，也顯示大谷即便未拚勝投數，投球品質仍具競爭力。下一季將是大谷翔平投手復出後首個完整賽季，外界也期待他能展現整季「二刀流」出賽的續航力。在其他日本球員方面，FanGraphs也給出以下預測：山本由伸11勝（日本投手最多）；今永昇太、菊池雄星各10勝；佐佐木朗希8勝8敗、防禦率4.21，預測41場登板，其中21場先發、20場後援；村上宗隆敲出24轟；岡本和真17轟；今井達也8勝。