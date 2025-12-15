儘管洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）在2025年賽季並非一帆風順，最終還是成功拿下國家聯盟西區冠軍並問鼎總冠軍，全隊都對2026年挑戰三連霸充滿信心。道奇專門媒體《Dodgers Way》近日分析，即使國聯西區西各隊在休賽季有所動作，不過道奇在分區的龍頭地位還是難以被撼動，甚至預言競爭對手恐將提前「舉白旗投降」。
國西列強2025季前補強徒勞無功 道奇底蘊深厚
《Dodgers Way》指出，2025年賽季的國聯西區一度被視為競爭激烈的一個分區。響尾蛇砸重金引進伯恩斯（Corbin Burnes），巨人簽下阿達梅斯（Willy Adames），教士則在交易大限前補進了7名球員。然而，這些補強動作都未能阻止道奇的奪冠之路。
媒體表示，道奇去年雖經歷挫折，但在最關鍵的時刻展現出強大的底蘊與實力，最終奪下總冠軍。現在的焦點是：「國聯西區是否會進行新一輪軍備競賽？還是其他球隊已經向道奇屈服，接受了命運？」該媒體認為，答案已經非常明顯。
道奇高層說「不補強」是煙幕彈？最終豪奪守護神迪亞茲
儘管道奇高層在休賽季初對外釋出「不會進行大型補強」的訊息，一度讓球迷對牛棚戰力感到憂心，但《Dodgers Way》認為，這番說法更像是一種煙幕彈。道奇不僅沒有袖手旁觀，反而果斷出手，成功網羅紐約大都會守護神迪亞茲（Edwin Díaz），大幅強化後援戰力，為三連霸之路打下關鍵基礎。
報導同時提到，道奇的補強傳聞仍在持續發酵中，包括塔克（Kyle Tucker）等明星外野手，未來不排除還有進一步動作。若情勢如此發展，亞利桑那、聖地牙哥與舊金山恐怕將被迫「提前投降」，至於科羅拉多洛磯，則被戲稱早已長期退出競爭行列。
響尾蛇、教士、巨人家家有本難念的經
在分析其他對手時，《Dodgers Way》指出，響尾蛇正面臨不小挑戰。伯恩斯於2025年6月接受右肘韌帶置換手術，2026年整季報銷的可能性不低，當家球星馬提（Ketel Marte）也捲入交易傳聞。雖然球隊與凱利（Merrill Kelly）完成2年4000萬美元續約，但是否會為球隊戰績帶來證免影響仍有待觀察。
教士方面，已先後失去席斯（Dylan Cease）與蘇亞雷斯（Robert Suarez），麥可・金（Michael King）也可能離隊，另有多名投手被點名為潛在交易籌碼。加上先前大量交易導致農場系統戰力枯竭，以及球團高層內部權力鬥爭與財務壓力，甚至傳出出售球隊的可能性，整體前景並不樂觀。
至於巨人，《Dodgers Way》認為其未來動向較難預測，儘管球隊已與迪佛斯（Rafael Devers）、查普曼（Matt Chapman）、與洛根・韋伯（Logan Webb）等人簽下高額合約，但在整體天賦與戰力深度上，仍難與道奇相提並論。
該媒體總結指出，這三支球隊似乎都缺乏再投入巨資、全面追趕道奇的意願與空間，而這並不代表道奇會因此放慢腳步。相反地，道奇正試圖進一步拉開與分區對手的差距，若局勢持續如此發展，2026年賽季對他們而言，或將是一段相對從容的征途。
消息來源：《Dodgers Way》
