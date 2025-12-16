美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）根據《ESPN》報導指出，費城費城人已和前德州遊騎兵強打賈西亞（Adolis García）簽下1年1000萬美元（約合新台幣3.1億）的合約，《Yahoo Sports》記者茨威克（Chris Cwik）認為賈西亞加入費城人後，將大幅提升費城人的外野防守，而卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos）的費城人生涯將進入尾聲。
曾奪2023美聯冠軍戰MVP 賈西亞盼在費城找回身手
賈西亞在2023年隨德州遊騎兵奪下世界大賽冠軍，當年也拿下美聯冠軍戰MVP，但賈西亞在上賽季表現不佳，僅繳出0.227打擊率、19轟，季後遭遊騎兵不續約（Non-tender）雖火力有下滑趨勢，但上賽季賈西亞的擊球初速相比起2024年有顯著回升，且三振率降至生涯新低的24.7%。
卡斯提亞諾斯防守成隱憂 費城生涯恐劃下句點
雖賈西亞火力下滑，但防守成為費城人簽下他的關鍵之一，費城人上季先發右外野手卡斯提亞諾斯在外野的防守始終是球隊隱憂，他也曾在去年因防守考量被換下場而公開表達不滿，預計賈西亞加入費城人後，將成為先發右外野手，取代卡斯提亞諾斯。
33 歲的卡斯提亞諾斯即將進入合約的最後一年，2026年薪資高達2000萬美元。在賈西亞加盟後，費城人預計將在春訓前選擇交易或直接釋出卡斯提亞諾斯，以調整陣容結構與薪資空間。
資料來源：《Yahoo Sports》
