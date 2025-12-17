我是廣告 請繼續往下閱讀

就業數據好壞參半

專家觀點：經濟喘息與市場輪動

美股週二（16日）走勢分歧，交易員消化延遲發布的11月份就業報告，數據好壞參半，標普500指數連續第三個交易日下跌，在醫療保健和能源類股的拖累下，道瓊工業指數承壓走低逾300點，那斯達克指數則小幅收高。台積電ADR小幅回落，終場收跌近1美元。道瓊工業指數下跌302.30點或0.62%，收在48114.26點；那斯達克指數上漲54.05點或0.23%，收23111.46點；標普500指數下跌16.25點或0.24%，收6800.26點；費城半導體指數下跌31.97點或0.46%，收6958.44點。美國原油週二同樣承壓，跌至2021年初以來最低水平。能源股同步走弱，石油巨頭艾克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）的股價各自下跌了約2%。康菲石油（ConocoPhillips）和馬拉松石油（Marathon Petroleum）等其他公司的股價也同樣走低。週二稍早公布了11月份的就業報告，根據美國勞工統計局（BLS）數據，11月新增就業6.4 萬人，高於道瓊調查經濟學家預估的4.5萬人。不過，BLS同時指出，10月就業人數減少10.5萬人。失業率上升至4.6%，高於道瓊預測的4.5%，引發市場對美國經濟狀況的擔憂。在最新的就業數據發布後，聯準會（Fed）下個月降息的機率並未改變，據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，1月份再次降息的可能性很小。聯邦基金期貨目前反映的降息機率約為24%，與前一日相同。Bolvin Wealth Management Group總裁博爾文（Gina Bolvin）表示：「今天的數據描繪了一幅經濟正在『喘息』的景象。就業成長仍在撐著，但裂痕已開始浮現；消費者還站得住腳，卻不再全力衝刺。這樣的組合讓聯準會有更多空間在不引發恐慌的情況下調整政策，也讓投資人有理由專注於高品質、收益型與長期主題，而不是短期雜音。」這一天標普500指數和道瓊指數再次收黑。週一時，關鍵人工智慧概念股走弱，拖累整體市場表現。博通（Broadcom）、甲骨文（Oracle）與 微軟（Microsoft）皆收低，投資人持續從漲多的AI交易中獲利了結，轉向醫療保健、公用事業等其他板塊。The Wealth Alliance 總裁兼董事總經理迪頓（Eric Diton）向CNBC表示：「AI與科技股出現回檔、稍作休息是完全正常的。」他補充說：「風險當然存在，但這並不是一個不健康的市場；實際上，我們正在看到市場動能的擴散。」