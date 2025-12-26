我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田村真子出身政治世家，全網對於「老公是一般人」不敢相信。（圖／IG@tamura_mako_）

日本最受歡迎主播結婚 田村真子透露老公是圈外人

田村真子政二代出身 蟬聯2年「最受歡迎女主播」冠軍

日本TBS「最受歡迎女主播」田村真子今（26）日現身晨間直播節目《Love it!》，親自宣布結婚消息，並在IG同步透露老公是圈外男性，但這婚訊卻讓一票上班族心碎，直呼傷心到要請假、無法上班了。田村真子早上先透過IG公布結婚喜訊，30分鐘後節目《Love it!》開播時，主持人當場送上祝福：「恭喜結婚！」面對祝福略顯不好意思的田村主播表示：「我前陣子結婚了，對方是圈外人。」這句話一出，棚內立刻傳出一片驚呼聲，隨後她也笑著補充：「不好意思占用大家時間，我會一樣繼續努力工作，還請大家多多指教。」田村真子出身日本政治世家，是典型政二代，親族中有多位國會議員，爸爸也是前國會議員。她畢業於上智大學新聞學系，2018年進入TBS電視台擔任主播，2021年接下晨間資訊綜藝節目《Love it!》主持棒，逐漸累積高人氣。2024年12月，她在Oricon《第21屆最受歡迎女性主播排行榜》中首次拿下第1名，創下TBS女主播史上首例，隔年2025年再度蟬聯榜首，完成二連霸，成為TBS女性主播史上第一人，用實績證明自己不是只靠出身被記住。在她宣布婚訊後，許多男性上班族紛紛崩潰，表示要跟公司請假，「我心碎了」、「我好羨慕」、「一般男性？應該是很了不起的人吧！」、「是國會議員女兒的話，對象應該很優秀！」等各種留言崛起。