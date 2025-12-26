近日有網友在Threads上發文指出，家中使用了5年的小米藍牙喇叭在「未充電、未播放」的狀態下突發自燃冒煙，導致他半夜被嚇醒並吸入濃煙嗆傷。對此，《NOWNEWS》取得小米官方回應，證實已接獲該名用戶通報，必須回收產品進行檢測才能釐清案件狀況，而從網友回覆得知，疑似有相同的情況發生，官方提到目前客服只有接到原Po文者的通報。
小米藍牙喇叭無端冒煙自燃
小米近日傳出驚魂意外，網友在社群平台Threads上發文指出，凌晨睡覺時突然聽到一陣詭異的「噴氣聲」，隨即聞到濃濃惡臭，起床驚見床頭的小米藍牙喇叭正在冒煙自燃。網友強調當下「沒充電、沒播放」，就這樣毫無徵兆的燃燒。原PO無奈表示，自己家中有不少小米產品，以前看到別牌行動電源自燃，還會笑朋友不買小米，他自嘲：「沒想到這次業力迴力標砸到自己。」雖然未釀成大火，但原PO因吸入濃煙導致咳嗽，經醫師診斷確認為「嗆傷」，直呼這幾天都不敢回房間睡覺。
小米台灣官方：正在釐清案件
針對該事件，小米回應《NOWNEWS》證實該名消費者確實已通報客服，目前案件正在處理中。官方表示：「小米重視用戶安全與產品品質，稍早用戶已聯繫客服，目前正釐清案件狀況並依流程處理。
網友留言：同事也有遇過類似狀況
不過，對於網路上出現其他網友留言稱「同事也有遇過類似狀況」，從留言的影片可以看到一樣是冒煙，且部分燒成了焦黑。被推測可能不是個案，但小米官方表示，截至目前為止該產品只有接獲原發文者一件通報。官方提醒因為市面上可以購買小米的方式很多，會建議如果商品有異常務必要回報客服立案，官方才有辦法了解商品狀況。
而從原發文者的回應網友的留言可以得知，發生自燃的產品為第一代小米戶外藍牙喇叭，推測機齡已有5至6年之久。至於是否會進行產品召回？官方語帶保留表示，一切必須等待回收產品、釐清相關狀況後才能確定。
資料來源：Threads、小米
不過，對於網路上出現其他網友留言稱「同事也有遇過類似狀況」，從留言的影片可以看到一樣是冒煙，且部分燒成了焦黑。被推測可能不是個案，但小米官方表示，截至目前為止該產品只有接獲原發文者一件通報。官方提醒因為市面上可以購買小米的方式很多，會建議如果商品有異常務必要回報客服立案，官方才有辦法了解商品狀況。
而從原發文者的回應網友的留言可以得知，發生自燃的產品為第一代小米戶外藍牙喇叭，推測機齡已有5至6年之久。至於是否會進行產品召回？官方語帶保留表示，一切必須等待回收產品、釐清相關狀況後才能確定。
