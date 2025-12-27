快抬頭看看，你家客廳、廚房還有多少「國際牌」（Panasonic）的電器？這家曾統治台灣家庭的百年大廠，2025年爆出全球裁員 1 萬人，震撼產業圈。專門分析市場品牌的網紅「雪倫隱藏版生活」發片直指，Panasonic 的最大敗筆在於失去研發靈魂、過度依賴「貼牌」銷售，導致品牌光環消散。究竟這場 Panasonic裁員 風暴背後隱藏什麼危機？同業如三菱電機又是如何看待這場求生戰？
📍重點摘要
廚房不再煮菜？老字號品牌面臨「靈魂掏空」危機
雪倫在YouTube頻道「雪倫隱藏版生活」影片中，提出一個辛辣但精確的比喻：Panasonic 的現狀就像一家「不再研發新菜色的老字號餐廳」。
她說明，過去，消費者選擇 Panasonic 是因為其精湛的日本工藝；但現在，該品牌被指控陷入三大困境：
兩極化評價：售後服務是最後防線，還是貼牌品質惹議？
這則分析引發廣大網友熱議，留言區成為愛好者與失望者的拉鋸戰。支持者強調「售後服務是最後的溫暖」，有網友分享冰箱修不好原廠直接更換新機的經驗，直呼「維修快、負責任」是續購的主因。
然而，反對者則對品質下降表示抗議。不少人反映產品過保固即故障，甚至直接批評「貼牌策略是品牌的墮落」，認為在講求 CP 值的數位時代，若品質不再領先，單靠「國際牌」三個字已難以讓消費者買單。
同業看轉型：三菱電機解讀，改組是為了「生存與整合」
針對日系家電霸主的變革，同為龍頭之一的台灣三菱電機也給出了不同層次的觀察。在除濕機新機記者會上，三菱電機空調冷熱家電事業部副事業部長陳煌隆向《NOWNEWS今日新聞》直言：「任何公司進行改組，最基本的目的就是為了『活下去』！」
陳煌隆將 Panasonic 的策略視為「整合」的體現。他指出，Panasonic 傾向透過體系內的資源整併來強化競爭優勢，這與三菱電機目前致力於集團內部的資源共享、運作整合的模式不謀而合。相較於部分日系品牌選擇拆分業務，Panasonic 的做法更像是透過結構重整，尋求在嚴苛市場環境中生存的長遠之道。
結語：家裡的電器還能用多久？
Panasonic 的裁員與轉型陣痛，不僅是一個企業的經營問題，更反映出傳統家電巨頭在面對創新浪潮時的集體困境。當「國際牌」不再是品質的絕對保證，消費者在檢查家中的舊電器時，下一次換機是否還會選擇同一品牌，考驗著 Panasonic 能否重新找回那失落的「品牌靈魂」。
資料來源：雪倫隱藏版生活、台灣三菱電機
- 裁員震撼彈：Panasonic 全球裁員 1 萬人（約佔 4%），顯現品牌面臨嚴峻的轉型壓力。
- 品牌靈魂爭議：評論指出產品缺乏創新、行銷與世代脫節，且「貼牌策略」削弱了品牌溢價價值。
- 消費兩極化：老客戶力挺其「售後維修」，但新一代消費者對「代工品質」與耐用度表示疑慮。
- 同業觀點：三菱電機指出，企業改組的核心目的是「生存」，並將 Panasonic 的變革解讀為資源整合。
