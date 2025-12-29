我是廣告 請繼續往下閱讀

12月19日台北車站、中山站發生砍人事件，讓外界對在公共運輸場域、人流密集場所下，面對不可預期的突發事件的防護設備與安全配備的要求日益嚴謹。專注高機能材料與複合紡織的南良，已經與主要客戶合作，如在新北捷運導入的防砍包、防切割手套，以及101大樓、南紡夢時代的電動車專用防火毯等，展現其材料科技於公共安全領域的關鍵價值。相較傳統防護材料僅著重於單一防護性能，南良技術核心在於「多功能材料整合」，如何在材料有限厚度下仍能有效分散外力衝擊，降低傷害風險。南良表示，旗下防護用品與高防護布料，曾配合主要客戶以及國內捷運局需求，提供具防割、防刺與抗衝擊特性的防護解決方案，包括現場應變用途的「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」，並在車站放置具防刺功能的多層複合布料防刺傘，作為新世代站務安全策略的一環。南良表示，公司將資源聚焦於高防護、高附加價值的利基型市場，降低對景氣循環波動較大的一般紡織產品依賴．特紡事業部專精於耐久性、高強度與防護性佳的特殊纖維應用，占整體營收比重約15.3％～18％水準，比重將有機會逐年提升，為利基型業務之一；相較一般消費性紡織產品，產品具有客製化程度高、產品生命週期長、進入門檻高等特性，有助於提升公司整體產品附加價值與營運穩定度。南良表示，防護材料不僅是公司重要的營收來源，更是企業社會責任的具體實踐。展望未來，南良維持審慎樂觀看法。南良將持續聚焦在「國防軍需」與「綠色永續」（Eco-Family生質循環系列）兩大高價值成長核心，公司將持續發揮「多產地、多市場」的全球製造彈性，有效協助國際品牌客戶分散供應鏈風險。南良預估，憑藉在功能性材料研發與垂直整合供應鏈的優勢，特別是國防軍需領域訂單的持續增溫，南良預期訂單能見度將持續攀升，可望在新興地緣政治與全球供應鏈重組的趨勢下，進一步鞏固市場領導地位，並為公司開拓長期且具爆發力的高值化成長路徑。