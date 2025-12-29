我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年進入倒數，加上今年將行憲紀念日（12月25日）納入應休假日，有不少上班族規劃隔日也排休，形成4天連假，一名網友也發現，年底請假人數創新高，他待的小公司只有16名員工，但在26日進辦公室時，發現竟有9人請假沒來上班，相當於只有7人上班，讓他忍不住表示「謝謝主管沒有生氣，讓我們聊天一整天」，其他網友也說「同事接連請假，每天上班都上到暈頭轉向。」網友在社群平台Threads上表示，在行憲紀念日休假過後他到公司時，發現只有16名員工的小辦公室，竟有9人請假沒來，請假人數來到新高，但還好主管沒有生氣讓他相當慶幸。貼文一出，不少上班族也紛紛留言回應「公司部門30人，實際到班的只有7人」、、「公司只有2個人，同事一次請假7天，結果整間公司只剩我一個人，開心一路上到跨年」、「診所原本應到12至14人，只剩6人來上班，每天忙到暈頭轉向」、「今日上午出席人數6/14，下午出席人數4/14，我就是下午-2的其中一個哈哈哈」。網友也指出，除了行憲紀念日隔天會排休形成4天連假外，2026年元旦（1月1日）適逢周四也因為沒有彈性放假，讓不少人也選擇在1月2日畫休，便能再連休4天，形成連續兩週都只要進辦公室3天班的情況。