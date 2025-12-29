我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市大雅區中清路三段一處連鎖咖啡店內26日發生一起糾紛，店員因勸阻一名外籍移工勿有騒擾其他客人行為，而引發該移工歇斯底里攻擊反應，一名員工勇敢挺身擋在前頭，保護了其他員工，在並在其他員工協助下將該失序移工壓制，等待員警到場依法處置。警方到場查出滋事者為逃逸移工，隨即帶回派山所依涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請臺中地檢署偵辦。經查，兩名店員李男(94年次)與梁男(94年次)因勸導一名外籍顧客高男(85年次、越南籍)注意其行為，該男子疑似情緒激動，徒手持店內椅子揮砸，致使李民腹壁及頭皮挫傷、梁民右側後胸壁挫傷，事後提出診斷證明並報案提告。經大雅分局同仁查證身分發現，該名高姓男子為移民署通報之失聯移工，全案已依涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請臺中地檢署偵辦，並解送移民署臺中專勤隊續處。據指出，該滋事的男性移工先是在店裡抱著娃娃大聲唱歌 自言自語，時不時跑到櫃檯要充電線甚至開始騷擾鄰近顧客，員工才阻止並請失控男子離開，詎料男子開始失控，有摔椅子打人等攻擊行為。若沒有店員互相幫忙配合，挺身保護其他員工及客人，這位失控男子不曉得還會做出什麼樣的舉動。