我是廣告 請繼續往下閱讀

12月29日下午名張姓孕婦本月29日下午到彰化縣員林市的中正路郵局洽公時，突然感到不適、羊水破裂，郵局同仁機警應變、熱心民眾守護圍成一道人牆，在專業人員救護協助下，順利於郵局大廳生下一名男嬰，母子均安，彰化郵局局長陳樂明也專程前往醫院探視慰問下而曝光。彰化郵局指出，事發在當天下午約4時50分，即將結束營業時，挺著大肚子來辦事的張姓婦人在櫃檯等候時突然身體不適，後來發現羊水破裂。郵局同仁察覺異狀後緊急應變，有人撥打119請求救護車支援，有人安撫孕婦情緒，有人將現場清出空間、確保通風順暢，爭取救援時間。救護人員到場，評估胎頭已下降、情況緊急，決定直接在郵局接生。就在此時，所有在營業廳辦理業務的民眾，不約而同放下手邊事務，自動自發圍成一圈，以肉身築成溫暖的人牆，讓醫護人員專心接生，大約20分鐘後，嬰兒哭聲響起，男寶寶平安降生，由救護車將母嬰送往醫院進一步觀察，所幸兩人狀況穩定。彰化郵局局長陳樂明31日上午前往醫院探視，攜帶禮品向產婦及家屬表達關心。陳樂明表示，郵局不僅是提供服務的場所，更是社區中貼近民眾的好鄰居。這次能見證並協助新生命到來，格外具有意義，也感謝同仁們冷靜處理及民眾熱心協助。郵局變成了產房，意外完成展現緊急時刻，台灣最濃厚的人情味與最美的風景，郵局祝福小男嬰平安健康，快快樂樂長大。