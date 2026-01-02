2026新年開工加油！星巴克買一送一好友分享日幫提神，今（2）日11:00起連喝9小時咖啡優惠，大杯美式咖啡57.5元、那堤70元；路易莎表示，「第二杯咖啡5折」全新黑卡優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理划算買法一次掌握。
星巴克：開工買一送一！美式57、那堤70元咖啡優惠
根據星巴克官網，今2026年1月2日（五）新年開工加油好友分享日，11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。連喝9小時半價飲料咖啡優惠別錯過。
《NOWNEWS今日新聞 》記者推薦最划算優惠清單：
◾️每大杯美式咖啡57.5元（原價115元）最便宜咖啡
◾️每大杯那堤70元（原價140元）最便宜那堤
◾️每大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）最便宜星沁爽
◾️每大杯香草風味星冰樂62.5元（原價125元）最便宜星冰樂
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
路易莎：第二杯咖啡5折！全新黑卡優惠
新的一年，路易莎咖啡限定販售尋豆師手沖全面升級BEYOND SPECIALTY，衣索比亞 夏娃藝妓 日曬 優惠價120元（定價170元），風味-清柔酒香、花香，明亮草莓調果酸、莓果、萊姆、柑橘，尾韻如草莓花茶。
路易莎表示，2026年1-2月會員黑卡優惠開跑，全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折、咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」、陶瓷塗層系列85折（不適用黑卡集點）、單品咖啡豆「1/4磅」任選兩包7折（不適用黑卡集點）、咖啡豆「半磅&1/4磅」單包75折（不適用黑卡集點）、6款濾掛咖啡盒裝系列任選2盒(含)以上5折（不適用黑卡集點）。
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；圖片僅供參考，商品以實品為準；路易莎保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將公告於官網， 恕不另行通知。
資料來源：星巴克、路易莎
