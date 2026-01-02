2026年各大餐廳的生日優惠出爐，像是吃飯店buffet，4人同行壽星本人免費；也有幾歲生日就送幾隻蝦或送幾片肉、或者送幾隻雞翅，另外也有用餐送蛋糕等好康。《NOWNEWS》整理全台餐飲共55大品牌的生日優惠，詳細資訊一次看。
📍泰滾 泰式火鍋：
當月壽星到「泰滾 泰式火鍋」單點消費滿2000元，「幾歲生日就送幾隻蝦」，每桌限1位，需於訂位時備註慶生。
📍千葉火鍋、享千葉火鍋：
當月壽星，持味來卡黑卡會員，到千葉火鍋、享千葉火鍋，不限人數同行9折優惠，黑卡壽星本人最低5折起；普卡會員免費加入，即享有千葉火鍋88折、享千葉火鍋9折優惠。
📍小蒙牛精緻鍋物：
小蒙牛精緻鍋物針對當月、當日壽星推出優惠。
當月壽星：消費滿500元，贈送「精美禮品一份」，兩個優惠不得併用。
當日壽星：消費滿2,000元，贈送「30cm 絨毛牛牛公仔一隻」，兩個優惠不得併用。
📍涮乃葉：
當月壽星：到涮乃葉店消費免費升級「蛤蜊風味鮮湯」或「麻辣湯 」。
當日壽星：到涮乃葉店消費贈送「櫻桃鴨肉丸六顆」或「帶殼小鮑魚3顆」。
📍肉多多火鍋：
下載「樂多多APP」並加入會員，到肉多多火鍋消費，當月壽星贈送「生日肉蛋糕」一顆（200g）。
📍灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋：
灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋針對當日與當月壽星推優惠。
當日壽星：幾歲就送幾片肉，例如100歲就送100片肉，每日各限3組名額。
當月壽星：免費送白蝦50隻，1歲也50隻。
備註：以上活動均須滿單桌消費1500元，須提前一天電話預約、並告知使用此活動。所有店內優惠包含餐券現金券擇一使用，當桌同時有當日壽星及當月壽星，活動擇一使用。
📍牛角日本燒肉專賣店：
成為牛角日本燒肉會員後，依會員等級享生日禮優惠：銅牛等級生日禮為200元抵用券；金牛等級生日禮為4成人同行享85折優惠；白金牛等級生日禮為4成人同行享8折優惠。
📍燒肉眾：
當月壽星到燒肉眾店內用餐，消費599元（含）以上價位，兩人同行壽星本人享8折優惠
📍野宴／極野宴：
加入野宴LINE@會員後，享壽星好禮二選一：2位成人(含)以上同行，消費「大滿足餐」壽星本人享6折優惠；4位成人(含)以上同行，消費「奢華餐(含)」以上，即贈送「美國上等胸腹肉蛋糕」一個。
📍燒肉同話：
當月壽星：下載「這一鍋餐飲集團APP」並註冊會員，每月15日到燒肉同話發送壽星專屬優惠，當月壽星贈送「壽星肉蛋糕」。
當日壽星：下載「這一鍋餐飲集團APP」並註冊會員，當日壽星再享當次用餐「9折優惠」。
📍乾杯燒肉居酒屋：
當日壽星到乾杯燒肉居酒屋用餐，贈送「燒肉蛋糕一份」，再享 KANPAI POINTS 3 倍送（點數翻倍最高可領取 1000 點）。活動需事先預約，並於訂位時主動告知。
📍老乾杯：
老乾杯推出當日會員壽星至餐廳品牌用餐，享KANPAI POINTS 3倍送，點數翻倍最高可領取1000點，當日最多使用一次。
📍薄多義：
薄多義針對當月壽星前往用餐滿足低消500元（含服務費），當月壽星「幾歲生日就送幾隻雞翅」，每桌限兌換一次；活動需至少於用餐前3日電話或門市預約，訂位需4人以上，並提供壽星生日及歲數，確認完成才算預約完成。（每月名額有限）
📍金色三麥：
金色三麥針對當月、當日壽星推優惠。
當月壽星：加入金色三麥會員，並使用線上訂位，當月壽星來店消費即贈送「精緻甜點一份」。當日壽星：加入金色三麥會員，並使用線上訂位，當日壽星來店消費即贈送「金色三麥 6吋蛋糕」。
📍漢來海港餐廳：
壽星本人於生日當天前往漢來海港餐廳用餐，享平日8折 + 原價10%優惠（週一～週五）、假日85折 + 原價10%（週六、週日、國定假日），同行者不適用，春節連假、母親節不適用此優惠。
當日壽星用餐再贈下列好禮2選1：濾掛咖啡一盒／環保吸管三件組。
📍台北遠東香格里拉飯店：
持證件於台北遠東香格里拉飯店內任一餐廳用餐，生日當天享8折、當月享85折優惠，午餐、下午茶及晚餐時段皆適用。壽星於至少用餐3日前預訂，10人以內，同桌親友全數同享折扣。
📍台北花園大飯店：
台北花園大飯店旗下「饗聚廚房」與「花園 thai thai」，推出凡4位成人同行，當日壽星本人「免費用餐」；當月壽星本人享7折優惠。至饗聚廚房慶生加贈主廚精選生日蛋糕1份。「PRIME ONE 牛排館」則贈送壽星主廚精選蛋糕，8至10位用餐享包廂升等禮遇及酒類9折優惠。
📍台北喜來登大飯店：
台北喜來登飯店推出寒舍生活APP寵愛壽星會員活動，量身打造「APP壽星生日禮」。即日起至2026年6月30日，APP壽星至指定餐廳用餐，贈送精選紅酒/白酒乙杯。
📍台北新板希爾頓：
台北新板希爾頓「悅．市集全日餐廳 Market Flavor」推出當月壽星用餐享四人同行一人免費優惠，需出示有效身份證件。（四人同行一人免費，八人同行需兩名壽星，方可享兩人免費，以此類推），需提前一日訂位，並於訂位時告知使用此方案。
📍高雄洲際酒店：
高雄洲際酒店推出當月壽星於指定餐廳用餐，同行賓客可享套餐與單點8折優惠，並獲贈各餐廳精心準備的特色生日甜點。
📍聯上大飯店：
聯上大飯店「帕里巴黎自助餐廳」壽星專案，生日當天用餐，平日享6折、假日享8折，農曆春節、母親節、父親節任何節日，壽星(限本人)通通給優惠。
📍豐 FOOD 海陸百匯：
當月壽星前往豐 FOOD 海陸百匯消費，平日用餐「四人同行，一人免費」，假日用餐「四人同行，一人半價」，以價低者為折扣優惠。
📍饗賓餐飲集團7大品牌：
饗賓餐飲集團旗下擁有饗食天堂、果然匯、小福利麻辣鍋、開飯川食堂、饗泰多、真珠、貓將壽司7大品牌都有壽星優惠。於每月20日由系統發送96折券至已註冊會員帳戶，新註冊會員將於註冊隔日發送優惠券。以下好康優惠：
▪️愛吃點數兩倍：
會員生日當月於全集團任一品牌消費，限壽星會員本人於結帳時出示「iEAT饗愛吃APP」會員條碼登錄，享點數兩倍送，恕不得主張合併或轉移相關權利。
▪️指定品牌生日96折優惠券：
饗食天堂、果然匯、小福利麻辣鍋、開飯川食堂、饗泰多、真珠、貓將壽司七大品牌96折優惠券各一張，會員可憑券至對應品牌以原價內用消費，享單筆單桌餐費96折優惠，不得和其他優惠合併使用。
饗食天堂、果然匯、小福利麻辣鍋、朵頤牛排，優惠人數以8人為上限（不限成人或孩童），第9人以上須以原價支付（須另收原價10%服務費）。
各品牌生日96折優惠券可於生日當月全月有效，逾期失效不得要求延期。優惠券適用一般平日、週六日及國定假日，但特殊加價期間不適用。
專屬生日獻禮：
當月壽星至「饗饗、旭集（生日當天前後三日）/ 饗食天堂（生日當月）」內用消費，憑券即可兌換「壽星專屬生日獻禮一份」。如欲兌換，入場時請先告知服務人員。
📍爭鮮餐飲集團5大品牌：
下載爭鮮APP，並註冊成為會員，到爭鮮餐飲集團旗下各品牌消費，生日當月享總價值200元品牌好禮（優惠券），生日當日消費享點數雙倍送。
▪️爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS
生日當月消費，送「鮮魚味噌湯2碗」、「鮭魚生魚片1份」。
▪️ MAGiC TOUCH
生日當月消費，送「海帶鮮魚味噌湯2碗」、「鮭魚生魚片1份」。
▪️爭鮮gogo
生日當月消費，送「爭鮮多多君1瓶」。
▪️定食8
生日當月消費，送「黃金脆薯1份」。
📍王品集團18大品牌：
王品集團18大餐飲品牌推生日優惠，需下載「王品瘋美食」APP，並註冊成為會員。壽星生日優惠券會於前一個月底自動派送至APP內「我的票匣」中，若於12月25日起註冊成為1月壽星的新會員則會即時發送。使用優惠券時，也須出示相關身份證件證明。
▪️原燒
當月壽星：非生日當天，可於使用效期內，憑券內用消費1客多人套餐，贈「松阪豬玫瑰花」一份。
當日壽星：憑券內用消費享「1客多人套餐（雙人／三人）85 折優惠」，原價10%服務費及加價費用另計。
▪️王品牛排
憑券消費單客個人饗宴套餐，享9折優惠，內用10%服務費另計，外帶自取亦適用；單筆消費每人每次限兌換一客。
▪️聚
當月壽星：非生日當天，可於使用效期內，憑券內用消費享單客單人套餐88折優惠，原價10%服務費及湯頭加價費用另計。優惠僅限壽星本人擇一使用。
當日壽星：憑券內用消費單人套餐或雙人套餐（不含自助吧低消），打卡即贈「富士肉肉山」乙份，肉品限雪花豬肉。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️藝奇
憑券內用消費享單客套餐9折（主餐升級加價亦適用），副餐加價升級與單點酒水／飲品另計，內用原價10%服務費用另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️夏慕尼
憑券內用消費單客套餐88折優惠，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️西堤牛排
憑券內用消費獨享單客經典套餐9折優惠，主餐升級加價亦適用，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️陶板屋
憑券內用消費獨享單客經典套餐9折優惠，主餐升級加價亦適用，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️品田牧場
憑券內用消費享單客任一套餐88折優惠，內用原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️莆田
憑券（外帶／內用）消費滿500元即贈「手作瑪德蓮花束」一份，每桌／每次限兌換一張，單筆消費限使用一張，可與其他優惠併用。
▪️青花驕
憑券（外帶／內用）消費即贈「冰心琥珀綠豆糕」一份，單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️享鴨
憑券（外帶／內用）消費即贈「冰糖醬香鴨翅」一份，每桌／每次限兌換一張，單筆消費限使用一張，可與其他優惠併用。
▪️丰禾
憑券（外帶／內用）消費單筆滿500元即贈「豬腳麵線」一份，每桌／每次限兌換乙張，單筆消費限使用一張。
▪️和牛涮
憑券內用消費憑券享「極上和牛$768、頂級和牛858元、究極和牛1880元」套餐享單客9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️向辣
憑券內用消費獨享壽星單客（598/698/798/998/1580元）套餐9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️尬鍋
憑券內用消費不限金額消費即贈「現蒸壽桃」一份。每桌／每次限兌換一張，單筆消費限使用一張。如遇產品調整時，請依門市公告兌換之等值商品兌換。
▪️肉次方
憑券內用消費享指定套餐單客9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️阪前
憑券內用消費1880元套餐一客即贈「水果寶石生乳捲」一份。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️就饗
憑券內用消費一客套餐即贈「松露起司烘蛋」一份。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️金咕
憑券內用消費壽星本人消費餐點滿500元（含服務費，120公分以下免低消），可憑本券兌換「壽星米淇淋」贈菜一份。單筆消費每人每次限兌換一份。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
當月壽星到「泰滾 泰式火鍋」單點消費滿2000元，「幾歲生日就送幾隻蝦」，每桌限1位，需於訂位時備註慶生。
當月壽星，持味來卡黑卡會員，到千葉火鍋、享千葉火鍋，不限人數同行9折優惠，黑卡壽星本人最低5折起；普卡會員免費加入，即享有千葉火鍋88折、享千葉火鍋9折優惠。
📍小蒙牛精緻鍋物：
小蒙牛精緻鍋物針對當月、當日壽星推出優惠。
當月壽星：消費滿500元，贈送「精美禮品一份」，兩個優惠不得併用。
當日壽星：消費滿2,000元，贈送「30cm 絨毛牛牛公仔一隻」，兩個優惠不得併用。
📍涮乃葉：
當月壽星：到涮乃葉店消費免費升級「蛤蜊風味鮮湯」或「麻辣湯 」。
當日壽星：到涮乃葉店消費贈送「櫻桃鴨肉丸六顆」或「帶殼小鮑魚3顆」。
下載「樂多多APP」並加入會員，到肉多多火鍋消費，當月壽星贈送「生日肉蛋糕」一顆（200g）。
📍灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋：
灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋針對當日與當月壽星推優惠。
當日壽星：幾歲就送幾片肉，例如100歲就送100片肉，每日各限3組名額。
當月壽星：免費送白蝦50隻，1歲也50隻。
備註：以上活動均須滿單桌消費1500元，須提前一天電話預約、並告知使用此活動。所有店內優惠包含餐券現金券擇一使用，當桌同時有當日壽星及當月壽星，活動擇一使用。
📍牛角日本燒肉專賣店：
成為牛角日本燒肉會員後，依會員等級享生日禮優惠：銅牛等級生日禮為200元抵用券；金牛等級生日禮為4成人同行享85折優惠；白金牛等級生日禮為4成人同行享8折優惠。
📍燒肉眾：
當月壽星到燒肉眾店內用餐，消費599元（含）以上價位，兩人同行壽星本人享8折優惠
📍野宴／極野宴：
加入野宴LINE@會員後，享壽星好禮二選一：2位成人(含)以上同行，消費「大滿足餐」壽星本人享6折優惠；4位成人(含)以上同行，消費「奢華餐(含)」以上，即贈送「美國上等胸腹肉蛋糕」一個。
📍燒肉同話：
當月壽星：下載「這一鍋餐飲集團APP」並註冊會員，每月15日到燒肉同話發送壽星專屬優惠，當月壽星贈送「壽星肉蛋糕」。
當日壽星：下載「這一鍋餐飲集團APP」並註冊會員，當日壽星再享當次用餐「9折優惠」。
📍乾杯燒肉居酒屋：
當日壽星到乾杯燒肉居酒屋用餐，贈送「燒肉蛋糕一份」，再享 KANPAI POINTS 3 倍送（點數翻倍最高可領取 1000 點）。活動需事先預約，並於訂位時主動告知。
📍老乾杯：
老乾杯推出當日會員壽星至餐廳品牌用餐，享KANPAI POINTS 3倍送，點數翻倍最高可領取1000點，當日最多使用一次。
📍薄多義：
薄多義針對當月壽星前往用餐滿足低消500元（含服務費），當月壽星「幾歲生日就送幾隻雞翅」，每桌限兌換一次；活動需至少於用餐前3日電話或門市預約，訂位需4人以上，並提供壽星生日及歲數，確認完成才算預約完成。（每月名額有限）
📍金色三麥：
金色三麥針對當月、當日壽星推優惠。
當月壽星：加入金色三麥會員，並使用線上訂位，當月壽星來店消費即贈送「精緻甜點一份」。當日壽星：加入金色三麥會員，並使用線上訂位，當日壽星來店消費即贈送「金色三麥 6吋蛋糕」。
📍漢來海港餐廳：
壽星本人於生日當天前往漢來海港餐廳用餐，享平日8折 + 原價10%優惠（週一～週五）、假日85折 + 原價10%（週六、週日、國定假日），同行者不適用，春節連假、母親節不適用此優惠。
當日壽星用餐再贈下列好禮2選1：濾掛咖啡一盒／環保吸管三件組。
📍台北遠東香格里拉飯店：
持證件於台北遠東香格里拉飯店內任一餐廳用餐，生日當天享8折、當月享85折優惠，午餐、下午茶及晚餐時段皆適用。壽星於至少用餐3日前預訂，10人以內，同桌親友全數同享折扣。
台北花園大飯店旗下「饗聚廚房」與「花園 thai thai」，推出凡4位成人同行，當日壽星本人「免費用餐」；當月壽星本人享7折優惠。至饗聚廚房慶生加贈主廚精選生日蛋糕1份。「PRIME ONE 牛排館」則贈送壽星主廚精選蛋糕，8至10位用餐享包廂升等禮遇及酒類9折優惠。
📍台北喜來登大飯店：
台北喜來登飯店推出寒舍生活APP寵愛壽星會員活動，量身打造「APP壽星生日禮」。即日起至2026年6月30日，APP壽星至指定餐廳用餐，贈送精選紅酒/白酒乙杯。
📍台北新板希爾頓：
台北新板希爾頓「悅．市集全日餐廳 Market Flavor」推出當月壽星用餐享四人同行一人免費優惠，需出示有效身份證件。（四人同行一人免費，八人同行需兩名壽星，方可享兩人免費，以此類推），需提前一日訂位，並於訂位時告知使用此方案。
📍高雄洲際酒店：
高雄洲際酒店推出當月壽星於指定餐廳用餐，同行賓客可享套餐與單點8折優惠，並獲贈各餐廳精心準備的特色生日甜點。
📍聯上大飯店：
聯上大飯店「帕里巴黎自助餐廳」壽星專案，生日當天用餐，平日享6折、假日享8折，農曆春節、母親節、父親節任何節日，壽星(限本人)通通給優惠。
📍豐 FOOD 海陸百匯：
當月壽星前往豐 FOOD 海陸百匯消費，平日用餐「四人同行，一人免費」，假日用餐「四人同行，一人半價」，以價低者為折扣優惠。
📍饗賓餐飲集團7大品牌：
饗賓餐飲集團旗下擁有饗食天堂、果然匯、小福利麻辣鍋、開飯川食堂、饗泰多、真珠、貓將壽司7大品牌都有壽星優惠。於每月20日由系統發送96折券至已註冊會員帳戶，新註冊會員將於註冊隔日發送優惠券。以下好康優惠：
▪️愛吃點數兩倍：
會員生日當月於全集團任一品牌消費，限壽星會員本人於結帳時出示「iEAT饗愛吃APP」會員條碼登錄，享點數兩倍送，恕不得主張合併或轉移相關權利。
▪️指定品牌生日96折優惠券：
饗食天堂、果然匯、小福利麻辣鍋、開飯川食堂、饗泰多、真珠、貓將壽司七大品牌96折優惠券各一張，會員可憑券至對應品牌以原價內用消費，享單筆單桌餐費96折優惠，不得和其他優惠合併使用。
饗食天堂、果然匯、小福利麻辣鍋、朵頤牛排，優惠人數以8人為上限（不限成人或孩童），第9人以上須以原價支付（須另收原價10%服務費）。
各品牌生日96折優惠券可於生日當月全月有效，逾期失效不得要求延期。優惠券適用一般平日、週六日及國定假日，但特殊加價期間不適用。
專屬生日獻禮：
當月壽星至「饗饗、旭集（生日當天前後三日）/ 饗食天堂（生日當月）」內用消費，憑券即可兌換「壽星專屬生日獻禮一份」。如欲兌換，入場時請先告知服務人員。
📍爭鮮餐飲集團5大品牌：
下載爭鮮APP，並註冊成為會員，到爭鮮餐飲集團旗下各品牌消費，生日當月享總價值200元品牌好禮（優惠券），生日當日消費享點數雙倍送。
▪️爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS
生日當月消費，送「鮮魚味噌湯2碗」、「鮭魚生魚片1份」。
▪️ MAGiC TOUCH
生日當月消費，送「海帶鮮魚味噌湯2碗」、「鮭魚生魚片1份」。
▪️爭鮮gogo
生日當月消費，送「爭鮮多多君1瓶」。
▪️定食8
生日當月消費，送「黃金脆薯1份」。
王品集團18大餐飲品牌推生日優惠，需下載「王品瘋美食」APP，並註冊成為會員。壽星生日優惠券會於前一個月底自動派送至APP內「我的票匣」中，若於12月25日起註冊成為1月壽星的新會員則會即時發送。使用優惠券時，也須出示相關身份證件證明。
▪️原燒
當月壽星：非生日當天，可於使用效期內，憑券內用消費1客多人套餐，贈「松阪豬玫瑰花」一份。
當日壽星：憑券內用消費享「1客多人套餐（雙人／三人）85 折優惠」，原價10%服務費及加價費用另計。
▪️王品牛排
憑券消費單客個人饗宴套餐，享9折優惠，內用10%服務費另計，外帶自取亦適用；單筆消費每人每次限兌換一客。
▪️聚
當月壽星：非生日當天，可於使用效期內，憑券內用消費享單客單人套餐88折優惠，原價10%服務費及湯頭加價費用另計。優惠僅限壽星本人擇一使用。
當日壽星：憑券內用消費單人套餐或雙人套餐（不含自助吧低消），打卡即贈「富士肉肉山」乙份，肉品限雪花豬肉。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️藝奇
憑券內用消費享單客套餐9折（主餐升級加價亦適用），副餐加價升級與單點酒水／飲品另計，內用原價10%服務費用另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️夏慕尼
憑券內用消費單客套餐88折優惠，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️西堤牛排
憑券內用消費獨享單客經典套餐9折優惠，主餐升級加價亦適用，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️陶板屋
憑券內用消費獨享單客經典套餐9折優惠，主餐升級加價亦適用，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️品田牧場
憑券內用消費享單客任一套餐88折優惠，內用原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️莆田
憑券（外帶／內用）消費滿500元即贈「手作瑪德蓮花束」一份，每桌／每次限兌換一張，單筆消費限使用一張，可與其他優惠併用。
▪️青花驕
憑券（外帶／內用）消費即贈「冰心琥珀綠豆糕」一份，單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️享鴨
憑券（外帶／內用）消費即贈「冰糖醬香鴨翅」一份，每桌／每次限兌換一張，單筆消費限使用一張，可與其他優惠併用。
▪️丰禾
憑券（外帶／內用）消費單筆滿500元即贈「豬腳麵線」一份，每桌／每次限兌換乙張，單筆消費限使用一張。
▪️和牛涮
憑券內用消費憑券享「極上和牛$768、頂級和牛858元、究極和牛1880元」套餐享單客9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️向辣
憑券內用消費獨享壽星單客（598/698/798/998/1580元）套餐9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️尬鍋
憑券內用消費不限金額消費即贈「現蒸壽桃」一份。每桌／每次限兌換一張，單筆消費限使用一張。如遇產品調整時，請依門市公告兌換之等值商品兌換。
▪️肉次方
憑券內用消費享指定套餐單客9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️阪前
憑券內用消費1880元套餐一客即贈「水果寶石生乳捲」一份。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️就饗
憑券內用消費一客套餐即贈「松露起司烘蛋」一份。單筆消費每人每次限兌換一份。
▪️金咕
憑券內用消費壽星本人消費餐點滿500元（含服務費，120公分以下免低消），可憑本券兌換「壽星米淇淋」贈菜一份。單筆消費每人每次限兌換一份。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！