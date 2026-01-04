我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄昨日被目擊上金寶山細心擦拭大S的墓碑。（圖／微博@麻辣表哥）

藝人大S（徐熙媛）於去年2月過世後，至今已將近1年，她的丈夫具俊曄仍不時就會前往愛妻的長眠地金寶山探望，颳風下雨都堅持報到。而在新年剛開始，昨（3）日有網友目擊，具俊曄再度現身於大S的墓地，還彎著腰細心擦拭墓碑，落寞身影讓眾人都忍不住鼻酸。有網友在昨日透露，自己於清晨從淡水搭乘第一班8點巴士前往金寶山祭拜大S，拜完準備離開時正巧遇到迎面走來的具俊曄，原PO主動表示自己是大S粉絲，具俊曄沒說什麼，僅以手勢回應。而之後，原PO看到具俊曄細心擦拭大S墓碑，正面反面都細心清理，連折疊椅子都沒來得及打開，不變的深情，讓大家都心疼又不捨。小S（徐熙娣）去年10月在金鐘獎上，與派翠克拿下綜藝節目主持人獎後，隔天就被拍到全家人現身台北市大安區的餐廳，包場替小S慶功。S媽黃春梅、大姊徐熙嫻（珍珍）、老公許雅鈞等親友全都到場，姊夫具俊曄也戴著帽子、眼鏡現身，身形看起來依舊很消瘦。為了不被外人打擾，他們直接把餐廳包下，窗簾也全部拉上，安心在裡面聚會。除了徐家人，許雅鈞的媽媽及妹妹也有現身，聚會結束後一行人先後叫計程車離開，許雅鈞忙前忙後打點一切，具俊曄則是一路陪在S媽身邊，走出餐廳搭車時也把手放在S媽肩上，看得出來很在乎S媽的情緒，想必聚會上有提到已故的大S，大家心情都不好受。事實上，小S在金鐘獎結束後，就有分享具俊曄的近況，她透露姊夫依然天天到金寶山陪伴大S，還會一邊畫大S的人像，小S感性說，「真的很謝謝姊夫，我很愛他，滿屋子都是我姊的畫，希望之後他可以辦一個全部是姊姊的畫展」，一家人的好感情讓外界都非常感動。