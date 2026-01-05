我是廣告 請繼續往下閱讀

「中國不是美國，台灣不是委內瑞拉」

為中國的反擊提供「廉價彈藥」

美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，引起國際社會震驚。有討論指出，這能成為「中國處理台灣問題範本」，不過多名分析人士認為，雖然美軍對委內瑞拉的襲擊將會鼓舞中國強化對台灣及南海部分地區的領土主張，但不會增加中國攻台風險，因為習近平對台灣問題的考量及時間表，與美國在拉美的行動以及當地局勢無關，更受中國國內情勢影響。美國3日對委內瑞拉展開「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），馬杜洛及其妻子遭美軍逮捕並帶離該國。目前馬杜洛夫婦已經抵達美國紐約，預計將於5日出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。事件發生之後，在中國社群平台微博上，美國攻擊委內瑞拉的相關討論於4日迅速竄紅，部分網友表示，北京應該「向川普學習」。路透社訪問多名專家認為，雖然北京不太可能將此視為處理台灣的範本，但川普的行動為中國提供了一個「意想不到的機會」，北京可能會在短期內利用此機會擴大對華府批評並提升自己在國際舞台上的地位。台灣近年來面臨來自北京日益升高的壓力。但分析人士表示，他們不認為中國會利用委內瑞拉局勢，並在近期將其升級為襲擊。北京人民大學國際關係教授時殷弘表示：「收復台灣取決於中國正在發展但仍不足的能力，而不是取決於川普在遙遠大陸做了什麼。」美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，中國將台灣視為內政，因此不太可能引用美國針對委內瑞拉的行動，作為對台軍事打擊的先例。牛犇指出，北京會希望與華盛頓形成鮮明對比，以標榜其主張和平、發展和道德領導地位。「習近平對委內瑞拉的關心不會超過對中國的關心。他會希望這演變成美國的泥淖。」不過，部分觀察人士認為，這樣的局勢仍放大了台灣面臨的風險，也可能促使台北尋求更多來自川普政府的支持。台大國家發展研究所助理教授南樂（Lev Nachman）說：「我認為川普的行動，可能有助習近平日後為針對台灣的行動，提供更多說詞理由。」專家認為，從長遠來看，北京可能會利用川普的舉動，來捍衛其在台灣、西藏以及東海和南海島嶼等領土問題上對抗美國的立場。總部位於布魯塞爾的非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊威廉（William Yang）表示：「華盛頓一貫且長期的論點總是中國的行動違反了國際法，但他們現在正在破壞這一點。」他進一步指出：「這真的為中國未來反擊美國製造了大量空間，也提供了廉價的政治彈藥。」在美國發動行動後，中國譴責川普對委內瑞拉的襲擊，稱其違反了國際法，威脅到拉丁美洲的和平與安全。北京已要求美國釋放正被拘留在紐約等待審判的馬杜洛及其妻子。據馬杜洛在 Instagram 上發布的照片顯示，在遭到逮捕前數小時，他曾於加拉加斯會見一個中國高層代表團。中國官媒新華社稱美國的襲擊是「赤裸裸的霸權行為」。新華社表示：「美國的入侵讓所有人越來越看清一個事實：美國口中所謂的『以規則為基礎的國際秩序』，實際上只是『以美國利益為基礎的掠奪秩序』。」