洛杉磯湖人隊在本賽季雖然打出競爭力，但防守端的不穩定性仍是總教練瑞迪克（JJ Redick）的一大難題。根據美媒《Bleacher Report》與《Heavy》最新報導，湖人高層有意引進另一名內線，美媒認為波特蘭拓荒者長人羅伯特·威廉斯三世（Robert Williams III）符合需求，希望藉由這位爆發力十足的中鋒，解決球隊禁區護框與防守機動性的問題，同時他相對好操作的合約也符合球隊需求。
艾頓受困進攻角色 海斯天花板有限
儘管湖人季前引進了前選秀狀元艾頓（Deandre Ayton），且替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）的表現超乎預期，但湖人的禁區防守依據數據顯示仍有漏洞。
總教練瑞迪克近日公開承認艾頓正處於「挫折感」中，主因在於進攻端觸球次數減少，導致他在場上的參與度與籃板專注度下滑。在日前戰勝灰熊的關鍵時刻，瑞迪克甚至選擇將艾頓按在板凳上，改由更具活力的海斯收尾。雖然海斯表現賣力，但美媒分析指出，若要角逐總冠軍，湖人仍需要一位更具防守威懾力且不佔球權的高階內線球員。
羅伯斯三世是低風險、高回報的防守解藥
《Bleacher Report》記者丹·法瓦爾（Dan Favale）指出，拓荒者的羅伯特·威廉斯是湖人最理想的補強對象。稱其具備頂級護框能力，有優異的垂直起跳能力與弱邊補防意識，能立即提升湖人的禁區高度。又能適配球星，不同於艾頓需要餵球，羅威是聯盟頂級的「空接威脅（Lob threat）」，能與唐西奇（Luka Doncic）及詹姆斯（LeBron James）完美搭配。
在交易價值方面，威廉斯目前處於4年4800萬美元合約的最後一年，由於其長年的傷病史，湖人有機會以較低的選秀資產成本將其收入囊中。
健康是唯一變數
羅威職業生涯最大的課題始終是「健康」。本季他在拓荒者已出賽23場，展現了相對穩定的出勤率。對湖人而言，這是一場博弈：如果羅威能保持健康，他將成為第二單元的防守核心，甚至在季後賽成為奇兵；若再次受傷，由於是合約年，湖人也能在季末選擇讓其離去，財務風險相對可控。
湖人目前戰績21勝11負位居西區第五，在詹姆斯40歲高齡依然維持全能表現、唐契奇帶領球隊進攻的背景下，禁區防守將決定湖人能在季後賽走多遠。隨著 2 月交易截止日臨近，羅威是否會披上紫金戰袍，將成為洛杉磯球迷關注的焦點。
消息來源：《Bleacher Report》、《Heavy》
