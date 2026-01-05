我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火隊今（5）日在主場展現了恐怖的三分火力，在主力得分後衛鮑威爾（Norman Powell）單場狂飆生涯新高9記三分球、豪取34分的帶領下，最終以125：106大勝紐奧良鵜鶘隊。這場勝利不僅讓熱火隊從前一晚敗給灰狼隊的遺憾中反彈，更讓陷入低迷的鵜鶘隊吞下慘淡的7連敗。本場比賽鮑威爾展現極高效率，全場15投11中，其中三分球12投9中，這9記三分球刷新了他個人生涯單場紀錄。他在首節便火力全開，三分球4投4中砍下15分。熱火全隊在開賽的前9次出手全部都是三分球，並命中其中的7顆，首節就以43：39與鵜鶘展開進攻大戰。雙方上半場維持拉鋸，熱火以70：62領先進入下半場。關鍵轉折出現在第三節，當時熱火僅以1分領先，隨即發動一波21：2的毀滅性攻勢，鮑威爾在其中再度貢獻3記三分球。隨著阿德巴約（Bam Adebayo）在該節剩餘4分14秒時投進三分球，比分拉開至91：71。鵜鶘隊核心威廉森（Zion Williamson）上半場雖攻下12分，但下半場完全熄火、一分未得，全場得分僅12分，遠低於他賽季平均表現。除了進攻，熱火隊防守端也讓對手吃盡苦頭。熱火全場完成19次抄截，創下本季新高，並迫使鵜鶘隊發生高達26次失誤。熱火在快攻得分上以31-11徹底碾壓對手。熱火此役雖缺少因傷缺陣的最佳第六人熱門人選賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.），但傷癒復出的新秀拉森（Pelle Larsson）表現亮眼，挹注16分與6助攻。板凳出發的約維奇（Nikola Jovic）貢獻19分，長人威爾（Kel'el Ware）則交出16分、12籃板的雙十表現。鵜鶘隊雖然迎來莫菲三世（Trey Murphy III）回歸砍下27分，新秀菲爾斯（Jeremiah Fears）也挹注21分，但仍難以掩蓋陣中缺少莫瑞（Dejounte Murray）、瓊斯（Herbert Jones）及貝（Saddiq Bey）等主力的空缺。失利後，鵜鶘隊本季客場戰績跌至2勝13敗。贏得此戰後，熱火隊在過去6場比賽中取得5勝，目前戰績18勝10負。雖然明星後衛希羅（Tyler Herro）今日雖已登錄但未上場，但熱火展現的團隊深度與防守強度，證明他們仍是東區不可忽視的強權。