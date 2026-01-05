115學年度學科能力測驗將於1月17日至1月19日在全台各考區舉行，報名人數超過12萬1500人。本次考試相關應考資訊與試場分配表，將於1月6日上午9時起於大考中心網站公告，並開放考生查詢考場以及應考資料。《NOWNEWS今日新聞》也整理出學測應考規則、必帶物品及考試相關規定，帶同學們一次看懂！
學測考場1/6開放查詢！考生輸入資料即可查詢
大考中心表示，明（6）日上午9點，將同時公布應考資訊與試場分配表。為盡可能保持考生查詢順暢，1月6日（二）上午8時30分至下午1時，大考中心首頁將以簡易形式呈現。
1. 應考資訊：1月6日上午9時起，考生可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「學科能力測驗」之「試務專區」查閱。可查詢資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。考生如發現所查詢應考資訊有任一項與原報名資料不同者，請務必立即致電大考中心洽詢（電話 02-23661416 轉 608）。
2. 試場分配表：1月6日上午9時起，於大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw） 「學科能力測驗」之「考試訊息」刊登各考（分）區試場分配表，並可點選進入特定考（分）區查看試場平面圖。
學測考場查詢點此
115學測（學科能力測驗）重點日程
115.01.06 (二)：學測公布試場分配表
115.01.17 (六) ~ 01.19 (一)：學測考試
115.02.25 (三)：學測公布成績
115.02.26 (四)：學測寄發成績通知單
115.02.26 (四) ~ 03.04 (三)：學測申請成績複查
115.03.11 (三)：寄發成績複查結果通知書，開放成績複查結果查詢
115學測考試規則（大考中心提醒）
考前準備： 確認已準備好簡章規定之應試有效證件正本（國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等）。考試當日務必攜帶其中一種。
出門前檢查：
必帶文具：黑色2B軟心鉛筆、黑色墨水的原子筆、橡皮擦、修正帶（液）、直尺、三角板、量角器、圓規。
攜帶鐘錶限制：攜帶之鐘錶（如手錶、小型時鐘）不可有計算、記憶、通訊、傳輸、拍攝、錄影等功能，且不得發出任何聲響或閃光。
預備鈴響進試場後：除應試有效證件正本及應試物品外，其他所有物品均放置於臨時置物區。
就座後，應先確認座位標示單上之姓名、應試號碼及報考科目是否正確，如有錯誤，應於考試開始鈴響前舉手請監試人員處理。
考生於預備鈴響後，只能以目視方式核對答題卷之應試號碼、姓名與座位標示單是否一致。至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答。
考試開始：考試時不得飲食（水）、抽菸、嚼食口香糖等，或未經申請逕行飲水、服用藥物。考試開始鈴響起，檢查試題本與答題卷，如發現錯誤、缺漏、污損或印刷不清等影響作答情形，立即舉手向監試人員反映。確認答題卷正面之應試號碼與姓名是否正確；並核對其與座位標示單上的應試號碼與姓名是否相符。
於答題卷之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。保持答題卷之清潔與完整，不得竄改應試號碼、條碼或姓名；不得污損、塗改或破壞條碼或掃描辨識用之定位點記號。劃記要「粗」、「黑」、「清晰」，且須「方格劃滿」。
考試結束鈴聲響畢，應即停止作答動作（含作答、簽名、增減文字或標點符號，以及擦拭、加黑劃記等行為），雙手離開桌面，靜候監試人員處理。
115學測考試日程表
學測考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共 6 科，由考生自行選擇報考。115學測首日1 月 17 日（六）考試科目上午為數學A，下午自然；1 月 18日（日）上午考科為英文，下午為國文（一）國綜、國文（二）國寫；1 月 19日（一）上午考科為數學B，下午為社會。
資料來源：大考中心
