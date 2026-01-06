民眾荷包又要縮水了！連鎖咖啡品牌路易莎咖啡宣布，自今（6）日起調整價格，超過9成飲品與餐食調漲5元，成為2026年餐飲業「漲價第一槍」。《NOWNEWS今日新聞》記者實際向業者求證，並獨家整理漲價後最新菜單、人氣品項價格對照與優惠時程，一次帶消費者看懂「哪些變貴、怎麼買比較省」。
路易莎1月6日起漲價！2026漲價重點一次看
◾超過9成品項調整價格
◾多數飲品、餐食調漲5元
◾美式變60元、拿鐵變80元
◾1月6日至1月9日寄杯8.5折
◾早餐組合75元起、加1元升級美式
路易莎證實2026漲價 90%品項「變貴5元」
路易莎咖啡表示，此次價格調整主因為「原料、工資與水電等營運成本持續上升」，因此進行微幅調漲。
業者進一步證實，本次調整項目超過9成品項，大多數飲品與餐食上調5元，也有少數品項未調整或僅小幅變動。
路易莎人氣品項「漲價前後」價格對照
《NOWNEWS今日新聞》整理消費者最常點的品項，帶你快速掌握漲幅：
◾美式咖啡：55元 → 60元
◾咖啡拿鐵：75元 → 80元
◾小農雪點鮮奶茶：65元 → 70元
◾火腿起司磚壓：60元 → 65元
◾ 燻雞貝果：80元 → 85元
路易莎強調，約有90個品項調漲，多數僅上調5元，平均漲幅約5%；甜磚壓等部分品項未調漲，三明治則僅微調1至4元不等。
為何2026一定要漲？業者點出關鍵原因
路易莎指出，近年咖啡豆、乳製品等原料價格居高不下，加上人力成本與水電費用增加，為維持營運品質才進行價格調整。
有餐飲業者私下也透露，全球原料、人事成本攀升，2026年起營運成本壓力仍在，多數品牌雖盡力抗漲，但這波漲價潮無論是小幅度或分階段調整，可能是食品品牌都需面臨的難題。
2026路易莎最新菜單一次看
《NOWNEWS》整理路易莎2026年最新菜單如下：
路易莎急推寄杯8.5折 早餐加1元升級美式
為回饋消費者，路易莎同步推出優惠活動，1月6日至1月9日一連4天，凡寄5杯同品項、同規格飲品，即可享 寄杯85折（精品與手沖系列不適用）。
此外，排行榜熱銷的9款飲品，每日 11:00前可現折5元，包含咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡，以及錫蘭紅茶、薰香綠茶、黑糖雪點奶茶。
早餐組合也同步優化，75元起即可享6款人氣餐食，皆附中杯錫蘭紅茶或薰香綠茶，還能「加1元升級中杯美式」。
漲價後怎麼買最划算？消費者省錢攻略
◾固定喝同一款：1／9前寄杯85折最有感
◾上班早餐族：75元組合＋1元升級美式
◾早鳥時段：11點前指定飲品現折5元
◾避開漲幅：甜磚壓、部分三明治未全面調整
資料來源：路易莎咖啡
