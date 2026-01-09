我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年馬太鞍溪堰塞湖溢流事件時序表。（圖／NOWNEWS專題專案中心製表）

▲花蓮光復鄉長林清水指出，未來會強化社區民眾的防災意識。（圖／記者王郁勳攝）

▲光復鄉大馬村長王梓安，說明撤離居民過程。（圖／記者王郁勳攝）

▲季連成本次擔任中央前進指揮所總協調官，認為救災機制是該調整了。（圖／記者朱永強攝）

▲光復災民於花蓮縣府抗議，要求編列重建預算。（圖／光復鄉代會主席廖翊鈞提供）

2025年9月22日，花蓮縣府接獲通知「強制撤離」馬太鞍溪下游1800戶，但憾事仍發生。事後檢方與監察院，介入調查公部門是否有行政違失，從撤離到重建，地方人士、中央官員點出縣府3大待改進事項。時序拉回馬太鞍溪溢流前30小時，2025年9月22日早上7時許，負責監測馬太鞍溪的農業部林業及自然保育署花蓮分署（簡稱花蓮分署），監測到堰塞湖上游雨量過大，緊急發布「紅色警戒」，建請花蓮縣災害應變中心對下游災民立即執行強制性撤離。根據花蓮分署簡報指出，9月22日及9月23日洪災當天共發出4封細胞簡訊，通知下游民眾依據政府指示採取避難措施。儘管中央及花蓮縣府災前開過多次撤離會議，洪災來臨當天上午，仍有民眾在社區活動，未依指令避難，凸顯出防災意識不足。花蓮光復鄉大馬村長王梓安表示，9月21日當天接到中央指令，就將全村居民撤至避難地點。馬太鞍溪溢流當天早上，他先廣播提醒村民撤離，再回到社區巡邏，將返家民眾勸回避難中心，直到洪水溢流、全村無恙，他一夕間成為全村希望。「資訊不全，大家有點輕忽。」負責撤離的花蓮光復鄉長林清水直言，9月21日收到中央指令，撤離人員從320人增加至8000人，「我們只有2台警車載人，動員所有村長廣播，用原住民語挨家挨戶叫大家撤離。」災後，他強調會提升民眾災防意識。關於馬太鞍洪災造成傷亡，花蓮地檢署已介入調查，全案將朝過失致死、公務員廢弛職務等方向偵辦。監察委員也主動立案調查相關違失。2025年9月30日，行政院政務委員季連成進駐花蓮光復鄉，擔任總協調官協助重建工作，協調花蓮縣府、國軍及鏟子超人等指揮調度，卻傳出一連串花蓮縣府資源調度混亂事蹟，包含花蓮縣府要求國軍幫忙挖墳墓及廁所，甚至有縣府人員退工作群組等。一位不具名官員向NOWNEWS透露，10月7日為了提高補助請領效率，設置「一站式服務」主動替災民申請補助。向花蓮縣府尋求協助，要求提供光復鄉人員造冊名單，對方竟雙手一攤說，「資料全部被水沖走了。」最後只好土法煉鋼，當場替申請補助災民造冊登記，完成艱困任務。就連季連成也苦吞過花蓮縣府的排頭。10月14日，針對解除馬太鞍溪紅色警戒的4項關鍵指標，只剩下花蓮縣府的撤離計畫卡關未能端出，縣府表示鄉鎮公所量能不足，無法撤離8000人，季連成當場勃然大怒說：「國軍支援是協助支援，有碰過中央要幫你想企劃的嗎？」季連成接受NOWNEWS專訪指出，當下並沒有情緒，而是與縣府人員講道理。他說明，依災防體系精神，縣市首長是災害現場指揮官，中央派遣的是總協調官角色，負責協調各部會與各界資源，支援地方處理災害。若地方以「能力不足」為由拒提撤離計畫，甚至以法條作為阻擋中央要求的理由，「形成本末倒置與推卸責任的印象，天然災害並非中央造成，地方應承擔應有的準備與執行責任。」他語氣嚴肅說。季連成先後參與光復堰塞湖溢流及蘇澳風災重建，強調兩者災害規模不能相比，但他大力稱讚蘇澳代理縣長與鎮長全程參與、掌握全局，包含需要多少機具、多少國軍兵力救援，非常有節奏跟效率，只花2天就完成重建。「《災救法》第57條明訂，地方政府有復原跟重建的責任，你憑什麼不把我們當人看！」2025年12月15日，花蓮縣府前集結上百災民，抗議縣府未編列馬太鞍重建經費於2026年總預算中。台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書抨擊，花蓮縣府向中央要錢，從「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」中，挖給花蓮縣府8.7億元，要做排水系統強化，照理來說馬太鞍溪為中央管轄，堤防內的排水或下水道，應由花蓮縣府和鄉公所管的。對此，花蓮縣府回應，馬太鞍救災期間，2026年度總預算已送交議會審議，依法縣府無法重編或增列新案；但縣府也已依相關法規，優先動用2025年度業務經費、災害準備金，啟動災區復原與重建作業，不足部分將依《預算法》編列追加減預算。關於提升居民防災意識，花蓮縣府回應指出，馬太鞍洪災過後已經加強宣導防災與撤離演練，例如去（2025）年11月12日鳳凰颱風為例，花蓮縣府立刻要求民眾撤離至避難中心，大家都相當配合。至於指揮調度混亂的部分，花蓮縣府則表示，內部將會召開相關檢討會議。