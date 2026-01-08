下週（17）日就是一年一度高三生的學測日，許多同學都在最後階段加把勁進行最後複習，然而一名女學生上週末在咖啡廳讀數學時，對於題目感到非常苦惱，結果遇到一位陌生阿伯搭訕並表明自己是老師，讓她非常感謝，結果貼文發上網路後，竟然有該位阿伯昔日的學生認出筆跡，發現他就是曾經是建中老師「朱志群」，是一位超厲害的數學老師，直呼這位女同學根本是中頭獎了！
一名女學生在社群平台「Threads」貼文指出「今天去星巴克讀書，苦惱數學非常久，旁邊坐著一個阿伯一直看我，突然跟我搭話說他是建中老師可以教我，然後就教了我2個小時的數學，哈哈阿伯人真好，後面我要補習就只能先走了，這算是學測前的小確幸嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你說的老師該不會是白襯衫、黑長褲，拖著一個黑色行李箱的那個吧？如果是的話，你中頭獎了，他是超厲害的數學老師」、「如果是建中.....白襯衫黑長褲，一定是老朱！」、「天啊！好懷念朱志群老師，當年學測真的幫了我數學不少啊！」、「這根本中頭獎，依照老朱的實力....家教課一小時至少2000元起跳」。
數學名師朱志群筆跡被認出身分！昔日學生見消息感動讚爆
然而整串貼文釣出許多朱志群老師的眾多學生，有些人是在建中被他教過，有人則是在補習班曾經受教，由於朱志群老師的筆跡非常有特色，讓被他教過的學生一眼就能認出身分。
不少正在念大學、出社會的學生看到該則貼文都喚醒回憶，有人也表示「好久沒看到朱志群老師了，之前聽說他生病，看到還有他的消息真的太高興了....他是很有熱忱的老師，學生資質駑鈍，數學還是很爛，他都不會放棄任何一個學生」、「好久沒有朱老師的消息，看到這則貼文心安不少，祝朱老師一切健康平安」。
朱志群老師投入數學教育40年！教過建中、編寫數學教材
實際查詢朱志群老師的背景，在「鎮麟升學中心」臉書專業就曾介紹過，朱志群老師本身師範大學數學研究所畢業，對於課程單元編排研究，讓學習更有先後順序，曾經帶過建中數資班的學生，有高達80%考進台大，在建中教書超過18年、把數學當成生命在教學，40年教育之路的熱忱無人可比。
朱志群老師的教學特色，就是要學生「保有最基本的學習方法，練基本功，觀念推導論證，就可以穩紮穩打！」、「熟悉題型是因觀念正確，而非背題型，堅持按部就班的解題」等，朱老師自己也有出版《精準制高中數學講義》的經歷，由此可看出，真的是一名非常優質又受到學生喜愛的好老師，該位女同學真的是有夠幸運的啦！
