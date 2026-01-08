我是廣告 請繼續往下閱讀

突然跟我搭話說他是建中老師可以教我，然後就教了我2個小時的數學

數學名師朱志群筆跡被認出身分！昔日學生見消息感動讚爆

由於朱志群老師的筆跡非常有特色，讓被他教過的學生一眼就能認出身分。

▲有網友透過女學生發文的筆跡對照，一眼認出教女學生的阿伯就是數學名師朱志群。（圖/Threads）

好久沒看到朱志群老師了，之前聽說他生病，看到還有他的消息真的太高興了

朱志群老師投入數學教育40年！教過建中、編寫數學教材

朱志群老師本身師範大學數學研究所畢業

曾經帶過建中數資班的學生，有高達80%考進台大，在建中教書超過18年、把數學當成生命在教學，40年教育之路的熱忱無人可比。

▲朱志群老師本身師範大學數學研究所畢業，教書經歷已經超過40年，曾經在建中帶領數理資優班長達18年。（圖/鎮麟升學中心臉書）

朱老師自己也有出版《精準制高中數學講義》的經歷