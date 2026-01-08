2026渣打臺北公益馬拉松將於周日（11日）清晨開跑，面對即將來襲的低溫天氣，不少跑者既興奮又緊張。距離鳴槍只剩最後三天，現在還能做什麼？渣打臺北公益馬拉松自今（8）日起至10日在臺北松菸文創園區五號倉庫，打造為期三天的「跑者備賽基地」，知名跑者梁哲睿提醒，跑前72小時是關鍵的黃金調整期，建議要逐步調整作息。
備戰守則一：今起每晚提早30分鐘入睡
距離比賽僅剩三天，梁哲睿提醒開跑前3天練再多也無法大幅提升體能，反而是放鬆與調整最重要。針對賽事當天必須極早起床，建議從今天開始調整生理時鐘，提早30分鐘上床，週五再提早30分鐘，確保週六晚上能在10點或11點前順利入睡。梁哲睿表示，若賽前一晚才突然早睡，往往會因壓力大而失眠，導致比賽當天心率偏高、影響表現。透過循序漸進的調整，能確保比賽日精神與心率維持在最佳狀態。
備戰守則二：飲食越平常越好
許多跑者習慣在賽前一晚吃大餐，但賽前一天晚餐越平常越好，切勿攝取過於油膩或身體不習慣的食物，以免比賽當天腸胃不適。此外，這幾天在家應進行「沙盤推演」，規劃好補給策略。
備戰守則三：做好比賽當天的補給小抄
梁哲睿建議跑者計算好要在第幾公里吃能量膠、第幾小時補充電解質膠囊，甚至可以將這些關鍵里程數寫在手上當小抄，避免比賽當下因缺氧手忙腳亂拿錯補給品。教練也特別提醒，除了能量膠，每小時務必補充一次電解質，以防後段抽筋。
渣打馬拉松賽前報到領取參賽物品
領物時間：1月8日~1月9日12:00~20:00、1月10日10:00~18:00
領物地點：松山文創園區五號倉庫 跑者備賽基地
領取內容物：號碼布、背心、T恤、會場地圖等依組別配置分發。
領取時需出示：報名回執單（Email電子檔）與身份證明文件，可委託他人代領但須攜帶相關證件。
資料來源：2026渣打臺北公益馬拉松
我是廣告 請繼續往下閱讀
距離比賽僅剩三天，梁哲睿提醒開跑前3天練再多也無法大幅提升體能，反而是放鬆與調整最重要。針對賽事當天必須極早起床，建議從今天開始調整生理時鐘，提早30分鐘上床，週五再提早30分鐘，確保週六晚上能在10點或11點前順利入睡。梁哲睿表示，若賽前一晚才突然早睡，往往會因壓力大而失眠，導致比賽當天心率偏高、影響表現。透過循序漸進的調整，能確保比賽日精神與心率維持在最佳狀態。
備戰守則二：飲食越平常越好
許多跑者習慣在賽前一晚吃大餐，但賽前一天晚餐越平常越好，切勿攝取過於油膩或身體不習慣的食物，以免比賽當天腸胃不適。此外，這幾天在家應進行「沙盤推演」，規劃好補給策略。
備戰守則三：做好比賽當天的補給小抄
梁哲睿建議跑者計算好要在第幾公里吃能量膠、第幾小時補充電解質膠囊，甚至可以將這些關鍵里程數寫在手上當小抄，避免比賽當下因缺氧手忙腳亂拿錯補給品。教練也特別提醒，除了能量膠，每小時務必補充一次電解質，以防後段抽筋。
渣打馬拉松賽前報到領取參賽物品
領物時間：1月8日~1月9日12:00~20:00、1月10日10:00~18:00
領物地點：松山文創園區五號倉庫 跑者備賽基地
領取內容物：號碼布、背心、T恤、會場地圖等依組別配置分發。
領取時需出示：報名回執單（Email電子檔）與身份證明文件，可委託他人代領但須攜帶相關證件。
資料來源：2026渣打臺北公益馬拉松