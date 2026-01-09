我是廣告 請繼續往下閱讀

委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政權倒台後，美國總統川普（Donald Trump）宣布，該國3000萬至5000萬桶原油，將由美國管理銷售，美國能源部長萊特（Chris Wright）還表示，美方將「無限期」控制委內瑞拉石油銷售。他在接受美媒訪問時，強調美中可在委內瑞拉實現平衡與合作，但美國不允許中國對委內瑞拉擁有主要控制權。根據《福斯新聞》報導，萊特在接受其訪問時提到，預計雪佛龍（Chevron）、康菲石油（ConocoPhillips），以及埃克森美孚（Exxon Mobil）等美國能源企業，將在委內瑞拉發揮建設性作用：「當然，我們想重返委內瑞拉。你知道，委內瑞拉的石油和天然氣產業是由美國公司開創的——雪佛龍在那裡經營了100多年，1950年時，委內瑞拉是全球人均第四高的國家，這得益於美國的資本和創造力。」萊特指出，他認為中國可能會長期參與委內瑞拉事務，只要美國在該國佔據主導地位，維護法治、控制石油流通就沒問題，他對美中之間能否針對委內瑞拉找到平衡一事保持樂觀。萊特並補充道，在「委內瑞拉的主要夥伴是美國」這種框架下，委國仍能與中國進行貿易，但美國絕不會允許委內瑞拉成為中國的附庸。白宮官員證實，川普總統預計週五會見美國主要石油公司的高管，討論擴大美國工業於委內瑞拉能源領域的參與度。原文連結：