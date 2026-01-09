距離2024年花蓮0403地震已過去600多個日子，對於曾經家園受損的居民來說，漫長的等待終於迎來具體曙光。國家住都中心今（9）日宣布，「花一邨社區前棟」正式完成報核，進入都市更新審議階段。這不僅是花蓮災後重建的重要里程碑，更是全縣第一件挺進審議程序的個案，象徵危樓重建正式邁入「蓋新家」的實質階段。
📍重點摘要
⦁ 全台首例： 花蓮0403震災後，第一件正式進入都更審議階段的重建案。
⦁ 災後重生： 歷經規模7.2強震與紅單拆除，住戶挺過漫長等待迎來重建曙光。
⦁ 公私協力： 採「公辦都更、地主自資」模式，住戶100%同意，展現極高共識。
走過7.2強震傷痛 17棟拆除危樓之一的逆襲
回首2024年4月3日上午7時58分，花蓮壽豐發生芮氏規模7.2強震，這是繼921大地震後最大規模的搖晃。這場災害造成18人不幸罹難、近200棟建物受損，約2000人的生活受到劇烈衝擊。在當時經評估列管的182棟紅黃單建築中，有17棟因具立即性危險而被迫執行拆除。
座落於北濱街與海濱街交界的花一邨前棟，正是這17棟被夷為平地的危樓之一。家沒了，但鄰里情感還在。為了協助居民加速復原，國家住都中心團隊多次親赴花蓮，舉辦說明會與住戶面對面溝通。
在公開透明的機制下，住戶們從不安轉為信任，最終達成難能可貴的「100%同意」門檻，確立採行「公辦都更、地主自行出資」模式，由政府擔任實施者把關程序，展現強大的公私協力韌性。
突破法規重重關卡 樹立重建新標竿
重建之路充滿挑戰，但在中央與地方聯手下正逐一克服。自震災發生以來，國家住都中心協助花蓮縣政府建立都更機制，縣府也加速完備審議法令。本案於2025年底順利完成自辦公聽會，如今正式報核，不僅跑出重建加速度，更為花蓮其他受災社區建立了一套可依循的高效模式。
國家住都中心強調，進入審議階段只是開始，未來將嚴格把關施工品質，致力將原本的受災危樓，蛻變為耐震、韌性且宜居的全新家園，讓歷經600多天等待的住戶，能早日安心回家。
資料來源：國家住都中心
