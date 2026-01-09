我是廣告 請繼續往下閱讀

▲政委季連成卸下花蓮光復鄉重建總協調官職務，辦公室高掛一幅「恩澤光復」的匾額。（圖／記者林家伃攝）

馬太鞍洪災期間，行政院政務委員季連成接下總協調官，僅花20天完成光復鄉重建工作，他站在泥濘中指揮國軍的身影已深植人心。他接受NOWNEWS專訪，從過去救災經驗，研議修《災防法》建立一條鞭制度。季連成為陸軍官校正49期，陸軍中將退休，退休後他常帶家人遊山玩水。2024年，他們全家赴紐西蘭度假期間，接到一通來自總統賴清德的邀請入閣電話，便接下政務委員職務。季連成協助花蓮光復重建之後，隨即投入參與蘇澳風災重建。事實上，他救災閱歷豐富，過去曾參與2009年莫拉克風災、2016年台南維冠大樓倒塌救援重建等。季連成指出，台灣不只面臨地震、颱風，也可能遭遇疫情、戰爭等「國家重大危難」，現行災害應變多仰賴臨時編組，中央與地方窗口不一致、專業人力不足，導致現場容易出現多頭馬車、責任推諉等情況。他主張推動「一條鞭」概念，從中央到地方建立專責災防機制與同步編組，並研議修正《災害防救法》，讓制度在平時就能運轉，而非等災害發生才倉促上場。季連成回憶，馬太鞍救災期間，外界一度質疑中央、地方「合不來」，他到場後雖完成資源整合，卻認為「這不是長遠之計」。他分析指出，災防工作高度專業，最怕「非專業人員帶領專業事項」，加上各單位各做各的，容易讓災難現場陷入混亂。因此他卸下總協調官職務，回到行政院後，已針對災防體系多次開會，先從法制面檢討是否需要「大幅度調整」，再進一步思考中央與地方各自應成立何種專責單位、如何確保功能分組與對口一致。談到如何在混亂災難現場建立節奏，季連成回憶，剛抵達災區首先面對現場「滿目瘡痍」，家戶淤泥、道路淹沒、農田受損，各種訊息與陳情同時湧入，若優先順序分不清，會做許多白工。他強調，救災第一步是先把家戶淤泥清出來，「先把屋裡清乾淨，居民才有可能回來生活」。由於機具難以進入家戶，需靠人力清理，當時結合鏟子超人與國軍投入，先將淤泥集中到道路，再由機具分階段清運、打通要道。第二步才是「清道路、打通交通」，並依重要性排序，市區道路優先，其次才是較不重要路段，同時還要考量紅綠燈等基礎設施何時修復。第三步則是側溝打通與衛生需求處置，因為家戶清理後要能使用廁所，外部排水若不通，生活無法恢復。他指出，當時調度全台300多個移動式廁所部署各鄉鎮，滿足居民生活需求。季連成點出制度面的結構問題，目前多數縣市雖依法設災防辦公室，但多屬任務編組、災後即「形同虛設」，人力又常由消防系統兼任，導致消防局除救火外，還被迫承擔大量非核心工作，甚至處理抓蜂、抓蛇等雜務。而各地災防演習往往也成了「消防局當主角」，反應地方欠缺真正能主導災防規劃、疏散撤離與收容整備的專責體系。他以日前剛參訪日本為例，東京都設有專責災害單位「綜合災防部」，人力規模達約180人，平時就以應變中心編組運作，能長期把疏散撤離、收容點規劃、物資與系統整備當成日常業務推進。日本也設置災防倉庫，備妥可長期保存的飲水與口糧，以及睡袋、睡墊等物資，災時可立即啟用，他認為台灣可參考此模式。季連成強調，救災與作戰同樣講求節奏與判斷，關鍵在於分析、判斷與執行，這是過去軍旅生涯及救災經驗所累積的專業判斷力。他以2025年12月19日張文事件為例，面對資訊來源龐雜的重大事件，主政者必須先判斷是否危害公共安全、擴大社會影響，再決定應變層級、採取哪一套行動方案，最後「貫徹執行」才有結果，否則再好的計畫未落實也是空談。季連成總結說，面對極端氣候，天然災害未來只會更頻繁、更複雜，中央與地方不能只在口頭上重視災防，而要用制度把專業、對接與責任固定下來。他推動一條鞭與災防專責化，目的就是讓每個單位在平時就知道自己該準備什麼、災時扮演什麼角色，減少推卸與混亂，面對下一次災難來臨時，不必再從頭摸索。