115學年度學測將於下周1月17日至19日登場，不少考生在衝刺複習之餘，也會選擇走進廟宇祈求心安與好運。然而近日社群平台流傳一段號稱「文昌帝君開智慧」的廟宇影片在網路掀起爭議。畫面中，一名女子對跪拜信徒頭部連續拍打共49下，力道與聲響明顯，畫面曝光後迅速引起大量討論，不少網友嚇傻直呼：「要送台大還是送台大，就看悟性和力度了。」對此，台中樂成宮出面澄清表示，這是外來信眾個人舉動，與廟方完全無關，未來會加強館內巡視與管理。
「文昌帝君開智慧」狂巴考生腦門！眾愣爆：這要送台大了
有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享該段影片，畫面中信徒雙手合十、跪在供奉文昌帝君的神像前，神情虔誠，然而一旁的女子卻出手在對方頭部兩側快速用力拍打，前段總共打了32下，現場傳出清楚的「啪啪」聲，影片同時疊加「文昌帝君開智慧」、「文昌帝君加持，接引天地智慧，補齊千絲萬縷」等文字。
隨後鏡頭再度拍到女子持續對信徒頭頂拍擊，約打了17下，並不時以雙手比劃動作，彷彿進行某種引導或能量傳遞的儀式，最後還招募北中南的信徒，「滿人成團開智慧」。怪異過程配上優美的背景音樂，突兀畫面讓不少人看了相當錯愕，原PO也在貼文中開玩笑表示：「要送台大還是送台大，就看悟性和力度了。」
影片曝光後，引來大批網友留言調侃與吐槽，「在還沒考上之前，就要先送醫院了吧」、「這個我也會，想要開智慧嗎？保證保送台大神經科」、「打完先照X光，再報警提告」、「真笨的才需要去，給人賺錢，還打到頭痛！文昌帝君不會給智慧的」、「開完智慧可以順便開腦手術」、「拍完，感覺智慧都會飛光光了」、「打完就腦震盪了，怎麼考試」。
文昌帝君神像前「揪團開智慧」！台中樂成宮回應了：個人行為
根據《東森新聞網》報導，針對外界質疑，台中樂成宮常務董事洪榮吉出面嚴正否認，強調該行為與廟方完全無關，屬於外來信眾的個人舉動，並非宮廟安排或認可的祈福方式。他也無奈表示，若只要敲打頭部就能開智慧，那全台補習班恐怕早就關門大吉。
樂成宮進一步說明，廟內平時僅提供一般參拜、新車過火、收驚等傳統服務，從未有所謂「拍打開智慧」的儀式。廟方表示，未來將加強館內巡視與管理，避免類似情況再度發生，同時也呼籲民眾，若在廟內發現可疑或不當行為，應立即向工作人員反映，共同維護清靜、安全的參拜空間。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享該段影片，畫面中信徒雙手合十、跪在供奉文昌帝君的神像前，神情虔誠，然而一旁的女子卻出手在對方頭部兩側快速用力拍打，前段總共打了32下，現場傳出清楚的「啪啪」聲，影片同時疊加「文昌帝君開智慧」、「文昌帝君加持，接引天地智慧，補齊千絲萬縷」等文字。
影片曝光後，引來大批網友留言調侃與吐槽，「在還沒考上之前，就要先送醫院了吧」、「這個我也會，想要開智慧嗎？保證保送台大神經科」、「打完先照X光，再報警提告」、「真笨的才需要去，給人賺錢，還打到頭痛！文昌帝君不會給智慧的」、「開完智慧可以順便開腦手術」、「拍完，感覺智慧都會飛光光了」、「打完就腦震盪了，怎麼考試」。
根據《東森新聞網》報導，針對外界質疑，台中樂成宮常務董事洪榮吉出面嚴正否認，強調該行為與廟方完全無關，屬於外來信眾的個人舉動，並非宮廟安排或認可的祈福方式。他也無奈表示，若只要敲打頭部就能開智慧，那全台補習班恐怕早就關門大吉。
樂成宮進一步說明，廟內平時僅提供一般參拜、新車過火、收驚等傳統服務，從未有所謂「拍打開智慧」的儀式。廟方表示，未來將加強館內巡視與管理，避免類似情況再度發生，同時也呼籲民眾，若在廟內發現可疑或不當行為，應立即向工作人員反映，共同維護清靜、安全的參拜空間。
資料來源：爆廢1公社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。