群創年底拉貨動能回溫，9日公布2025年12月合併營收214億元，月增25.18%、年增19.22%；累計2025年全年合併營收達2267億元，年增4.73%。群創2025年第4季合併營收568億元，季減1.82%、年增5.74%。展望後市，研調機構集邦預估，1月上旬電視面板報價可望全面走揚，32吋、43吋、55吋與65吋預計各調漲1美元；IT面板方面，液晶監視器面板價格估持平，筆電用IPS機種則偏弱。法人認為，若電視面板報價續強，對群創與友達等面板廠營運有望形成支撐。除面板本業外，群創轉型布局的扇出型面板級封裝（FOPLP）亦成市場焦點。董事長洪進揚先前對外釋出訊息，指出已取得「國際大廠」訂單，但不便揭露客戶名稱，僅形容對方「已經有很多衛星在天上」、用於低軌衛星地端接收元件封裝；市場傳出相關訂單與SpaceX射頻（RF）晶片元件封裝需求有關，現階段產能滿載、後續可望逐季放量。