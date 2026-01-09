我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市房價居高不下，想要入住精華區往往得付出高昂代價，但若不介意屋齡，其實仍有「房價凹陷區」可供選擇。永慶房屋根據實價登錄資料，盤點近一年台北市屋齡最高的交易熱門路段，發現松山區的「撫遠街」雖然平均屋齡達50年，但房價卻意外親民，與行政區平均單價相比，每坪便宜了超過30萬元，成為低總價預算族群關注的焦點。⦁ 松山區撫遠街以平均屋齡50年居冠，但單價69萬遠低於區均價99.3萬，價差達30.3萬元。⦁ 士林區延平北路五段與信義區福德街，屋齡雖高但生活機能成熟，同樣具備比價優勢。⦁ 地段仍是王道，忠孝東路四段與民生東路四段雖為高齡老屋，單價仍站穩百萬大關。⦁ 專家建議，購買高齡台北公寓需考量修繕成本與貸款條件，地段與機能缺一不可。根據實價登錄統計，台北市近一年屋齡最高的十大路段中，松山區撫遠街以平均屋齡50年成為「最資深」路段。然而，老舊的屋齡也反映在價格優勢上。這意味著，消費者若願意接受較高屋齡的台北公寓，便能以相對低總價入住北市精華地段。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，撫遠街雖然屋齡偏高，但周邊生活機能成熟，且作為房價凹陷區，對於預算有限、想先求「有」再求「好」的首購族來說，是極具吸引力的高CP值選擇，堪稱入主北市精華區的敲門磚。除了松山區，榜單中也不乏其他行政區的親民選項。，平均屋齡均約48年，屬於早期的住宅聚落。數據顯示，這兩處路段與所屬行政區的。這類路段上的建物多以台北公寓為主，公設比低、實坪大，加上總價門檻相對友善，吸引了不少在地換屋族與年輕首購族的目光。不過，並非所有高齡老屋都走親民路線，。統計顯示，大安區忠孝東路四段、松山區民生東路四段，即便平均屋齡已超過43年，單價依舊驚人。其中，。陳金萍分析，這些路段具備強大的保值性與都更潛力，顯示在蛋黃區，地段優勢往往超越了屋齡的限制。陳金萍提醒，雖然房價凹陷區的台北公寓具備價格優勢，但民眾在購屋時，除了看重價格與地段，也應審慎評估房屋結構安全性、管線更新等修繕成本，才能在低總價與居住品質間取得平衡。