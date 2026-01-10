知名玩具品牌「玩具反斗城」上月中因租約到期，從微風南京百貨7樓撤櫃，沒想到撤場過程中竟引發一場驚魂記。一名網友在社群平台Threads上發文，表示在7樓櫃位清空後，意外發現員工休息室的柱子裡竟然藏著一座香爐，驚悚畫面曝光後立刻引發網友熱議，有關微風南京靈異的都市傳說也甚囂塵上。對此，知名命理師楊登嵙接受訪問時揭開背後真相，要大家不必過度恐慌。
📍重點摘要
⦁ 驚悚發現： 網友在微風南京撤櫃現場，發現藏在柱子與海報後方的神祕香爐。
⦁ 網路熱議： 畫面勾起老台北人回憶，封閉的員工電梯與百貨前身歷史引發討論。
⦁ 專家解密： 命理師楊登嵙指出，該香爐應是拜「地基主」求財，非鎮煞法器。
撤櫃驚見「柱中香爐」 網友嚇哭：幾百年沒人動過
這起事件起因於近期玩具反斗城撤櫃，原位於微風南京7樓的賣場進行清空作業。一名網友發文指出，當所有貨架與海報撤除後，竟在員工休息室飲水機旁、原本被海報遮擋的柱子凹槽內，發現一座略顯老舊的香爐。他嚇說：「應該也幾百年沒人動過了……把所有東西撤出來才發現的，已嚇哭。」
環亞百貨歷史多舛 「鴻源案」成都市傳說源頭
微風南京的前身是老台北人熟知的「環亞百貨」，這棟建築的過往歷史也因此被網友翻出討論。環亞百貨歷史可追溯至1987年，當時曾由鴻源機構接手，改名為「鴻源百貨」，並計畫轉型為精品百貨。然而，鴻源機構後來因非法吸金案倒閉，導致百貨營運陷入混亂，歷經多次易主與財務危機，直到2015年才由微風集團接手改造。
由於早年經營權糾紛頻傳，加上年代久遠，網路上流傳著不少關於大樓的都市傳說。有網友留言表示：「依稀記得陳水扁任市長時期有出過事」、「以前生意不好，感覺像被封印」，這些未經證實的流言，讓此次發現的香爐更顯詭譎。
命理師楊登嵙揭秘：是拜地基主求業績
為了釐清真相，《NOWNEWS今日新聞》訪問了知名命理專家楊登嵙老師。在檢視過現場照片後，楊登嵙地基主的說法為這起事件定調。楊登嵙表示：「這（香爐）看起來跟建築物很不搭，有點年代感，應該是早期櫃姐或信徒為了求業績，私下設來祭拜地基主的。」
楊登嵙進一步解釋，這類香爐通常是為了祈求土地神保佑上班平安、業績順利。可能是當初安放的人離開後沒有帶走，就被遺留下來，久而久之被海報遮擋。「這不是用來鎮壓什麼的，大家不用太擔心。」他也提到，微風南京近年來人潮熱絡，並無實質的靈異確證。
隨著專家解惑，這起因撤櫃而引發的「香爐驚魂」也算是真相大白，雖帶有幾分神祕色彩，但也見證了百貨業為了求生存、求業績的另類信仰文化。
資料來源：Threads、楊登嵙老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
