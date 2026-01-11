我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣史上第一條高運量路線！紅線演變歷史一次看

▲2014年11月隨著松山線通車，紅、綠線正式分家，淡水新店線走入歷史，當時許多乘客見證紅線各站將標示改變的過程。（圖／翻攝Youtube@鄭昊昕）

▲2014 年 11 月 15 日，隨著松山線通車，紅、綠線正式分家，淡水新店線走入歷史，淡水信義線確立了目前的「淡水－象山」及「北投－大安」雙元營運模式。（圖／零號出口）

【北捷紅線演變大事紀】

淡水信義線是台北捷運目前唯一還沒有「真正起點站」的路線，因為現在能搭到的第一站為R02象山站，要等到2026年第一季信義線東延工程完工後，才能正式迎來「廣慈／奉天宮」這個真正的起點！對此，《NOWNEWS今日新聞》特別整理出淡水信義線完整演變歷史，包含前身淡水新店線的過往，帶你一次看懂這條台灣歷史最悠久捷運路線的精彩變遷！台灣最繁榮的直轄市台北，雖在1996年3月開通了第一條捷運「木柵線」（動物園－中山國中），但當時僅為中運量的高架系統。直到1997年淡水線通車，才讓北捷迎來第一條事實上，作為大台北地區交通主動脈，臺北捷運紅線每日承載著數十萬通勤族的日常，而且沿路站別有著高架、平面、地下三種類，是台北捷運系統最豐富的路線。而在1999年一直到2014年，有好長一段時間紅線都被稱作松山線通車之後，才讓紅線通往信義區的象山站。新店線則與松山連接變成綠線，雙方正式分家。回顧2014年11月14日深夜，在「淡水－新店」模式最後一次啟程的那一刻，月台上湧入了大批乘客見證歷史，眾人含淚與這段陪伴多年的路線道別。時至今日，這段「不需轉車直達碧潭」的便利回憶，依然是許多老台北人心中常常提起、難以忘懷的美好過往。隨著「信義線東延段」預計於 2026 年第一季完工通車，終點站將延伸至廣慈／奉天宮站（R01）。在迎接新里程碑的同時，讓我們一同回顧這條路線如何從百年前的臺鐵蒸汽火車，演變為今日現代化的捷運系統，以及那些年無數台北人共同經歷的「大跨線營運」回憶。淡水信義線的歷史可追溯至 1901 年日治時期通車的「臺鐵淡水線」，這是台灣第一條鐵路支線。為了興建捷運，臺鐵淡水線於 1988 年 7 月 15 日開出最後一班列車後正式謝幕，標誌著舊時代的結束。隨後，捷運工程沿著舊有路廊展開，經歷十年的建設，1997 年「淡水站－中山站」率先通車，成為台北捷運第一條高運量路線，開啟了台北的捷運時代。對於許多資深台北捷運族來說，最津津樂道的莫過於 1998 年至 2014 年間的「跨線營運」時期。當時的紅線並非獨立運作，而是依據路網建設進度，先後與橘線（中和線）及綠線（新店線）直通運轉。紅線列車過了中正紀念堂後，直接駛往中和南勢角，是早期的獨特體驗。這是維持最久的模式，長達 13 年。當時在台北車站月台，乘客必須緊盯列車顯示器，分辨是開往「新店」還是「南勢角」，「北投－南勢角」的黃綠列車更是許多人的共同回憶。隨著東門站與信義線陸續通車，橘線率先分離，紅線則短暫經歷了與綠線交叉發車的「X型」路網過渡期。2014 年 11 月 15 日松山線通車，紅、綠線正式分家，淡水新店線走入歷史，淡水信義線確立了目前的「淡水－象山」及「北投－大安」雙元營運模式，並於 2016 年正式啟用代號 【R】。展望未來，硬體建設的最後一塊拼圖信義線東延段正在如火如荼興建中。工程將從象山站向東延伸，設立「廣慈／奉天宮站」 (R01)，預計 2026 年第一季 通車。屆時，淡水信義線的服務範圍將進一步擴大至信義區東端，為這條承載百年歷史的路線寫下全新篇章。1901-1988： 前身臺鐵淡水線營運，後拆除改建。1997： 捷運淡水線首段（淡水-中山）通車。1998-2012： 與中和線、新店線進行長期跨線營運（如北投至南勢角、淡水新店線）。2014： 松山線通車，紅綠線正式分家，淡水新店線成為歷史，確立淡水信義線「淡水-象山」營運模式。2026 (預計第一季)： 信義線東延段通車，終點站延伸至廣慈/奉天宮站R01。